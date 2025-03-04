Apple представила iPad Air с чипом M3 и новой клавиатурой: характеристики планшета

Характеристики планшета

Новый iPad Air с чипом M3 в два раза быстрее по сравнению с моделью, оснащенной чипом M1, и в 3,5 раза быстрее, чем версия с чипом A14 Bionic. Этот планшет будет особенно удобен для создания контента, игры с высокой графикой и выполнения многозадачности.

Он оснащен 8-ядерным процессором и 9-ядерным графическим процессором, что позволяет обеспечивать до 40 процентов более высокую производительность графики по сравнению с предыдущими моделями. Конфигурации памяти четыре: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Кроме того, iPad Air с чипом M3 поддерживает технологию Apple Intelligence, которая улучшает работу с фотографиями, видео и текстом.

В iPadOS появились новые функции, такие как инструмент "Clean Up", который позволяет удалять лишние элементы из фото, а также "Image Wand", который превращает наброски в изображения.

Функция "Очистка" в приложении "Фотографии" позволяет легко удалять отвлекающие элементы с изображений (фото: Apple Newsroom)

В Заметках пользователи могут использовать Image Wand, чтобы сделать их более визуально привлекательными (фото: Apple Newsroom)

Встроенная поддержка ChatGPT в "Writing Tools" и Siri значительно улучшает пользовательский опыт и ускоряет выполнение задач.

Обновленная Magic Keyboard

Также была представлена обновленная Magic Keyboard, которая теперь включает в себя новый трекпад и 14 функциональных клавиш, что делает работу еще более удобной. Она крепится с помощью магнита, а интеллектуальный разъём позволяет мгновенно подключать питание и передавать данные без необходимости использования Bluetooth. Также предусмотрен порт USB‑C для удобной зарядки.

Magic Keyboard (фото: Apple Newsroom)

Стоимость нового планшета

Новый iPad Air с M3 доступен по цене от 599 долларов (24 900 гривен) за модель с экраном 11 дюймов и 799 долларов (33 150 гривен) за модель с экраном 13 дюймов. Предзаказы на новинку начинаются с сегодняшнего дня, а доступность в магазинах начнется 12 марта.

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