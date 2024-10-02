Apple працює над випуском iPhone SE 4: нова модель отримає оновлений дизайн та функції

Що відомо про майбутній iPhone SE 4

За словами Гурмана, наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, включаючи екран від краю до краю з виїмкою. Це означає, що пристрій, швидше за все, підтримуватиме Face ID, тоді як поточний iPhone SE має кнопку Touch ID.

Як вже згадувалося, пристрій підтримуватиме Apple Intelligence, який в даний час доступний на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і будь-якому з нових моделей iPhone 16.

Нові моделі iPad Air, мабуть, матимуть "внутрішні покращення", але Гурман не надав жодних конкретних подробиць. Він також очікує на оновлену версію Magic Keyboard для 11-дюймового та 13-дюймового iPad Air з деякими новими функціями, раніше представленими в останній версії клавіатури для iPad Pro.

Коли вийде iPhone SE

Березень та квітень - звичайні місяці для Apple, коли вона анонсує нові моделі iPhone SE та iPad Air, в обох випадках це може бути онлайн-захід чи прес-реліз.

Востаннє Apple оновлювала iPhone SE у березні 2022 року, а лінійка iPad Air оновлювалася у травні цього року з чіпом M2 та першою в історії 13-дюймовою моделлю.