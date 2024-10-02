Apple працює над випуском iPhone SE 4: нова модель отримає оновлений дизайн та функції

За даними, інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg, Apple планує випустити новий iPhone SE з підтримкою Apple Intelligence, нові моделі iPad Air та оновлену клавіатуру Magic Keyboard для iPad Air "на початку наступного року".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.
За словами Гурмана, наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, включаючи екран від краю до краю з виїмкою. Це означає, що пристрій, швидше за все, підтримуватиме Face ID, тоді як поточний iPhone SE має кнопку Touch ID.
Як вже згадувалося, пристрій підтримуватиме Apple Intelligence, який в даний час доступний на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і будь-якому з нових моделей iPhone 16.
Нові моделі iPad Air, мабуть, матимуть "внутрішні покращення", але Гурман не надав жодних конкретних подробиць. Він також очікує на оновлену версію Magic Keyboard для 11-дюймового та 13-дюймового iPad Air з деякими новими функціями, раніше представленими в останній версії клавіатури для iPad Pro.
Березень та квітень - звичайні місяці для Apple, коли вона анонсує нові моделі iPhone SE та iPad Air, в обох випадках це може бути онлайн-захід чи прес-реліз.
Востаннє Apple оновлювала iPhone SE у березні 2022 року, а лінійка iPad Air оновлювалася у травні цього року з чіпом M2 та першою в історії 13-дюймовою моделлю.
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