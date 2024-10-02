Apple работает над выпуском iPhone SE 4: новая модель получит обновленный дизайн и функции

Что известно про будущий iPhone SE 4

По словам Гурмана, следующий iPhone SE будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, включая экран от края до края с выемкой. Это означает, что устройство, скорее всего, будет поддерживать Face ID, тогда как текущий iPhone SE имеет кнопку Touch ID.

Как уже упоминалось, устройство будет поддерживать Apple Intelligence, который в настоящее время доступен на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и любом из новых моделей iPhone 16.

Новые модели iPad Air, по-видимому, будут иметь "внутренние улучшения", но Гурман не предоставил никаких конкретных подробностей. Он также ожидает обновленную версию Magic Keyboard для 11-дюймового и 13-дюймового iPad Air с некоторыми новыми функциями, ранее представленными в последней версии клавиатуры для iPad Pro.

Когда выйдет iPhone SE

Март и апрель - обычные месяцы для Apple, когда она анонсирует новые модели iPhone SE и iPad Air, в обоих случаях это может быть онлайн-мероприятие или пресс-релиз.

В последний раз Apple обновляла iPhone SE в марте 2022 года, а линейка iPad Air обновлялась в мае этого года c чипом M2 и первой в истории 13-дюймовой моделью.