Apple працює над випуском iPhone SE 4: нова модель отримає оновлений дизайн та функції
За даними, інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg, Apple планує випустити новий iPhone SE з підтримкою Apple Intelligence, нові моделі iPad Air та оновлену клавіатуру Magic Keyboard для iPad Air "на початку наступного року".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.
Що відомо про майбутній iPhone SE 4
За словами Гурмана, наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, включаючи екран від краю до краю з виїмкою. Це означає, що пристрій, швидше за все, підтримуватиме Face ID, тоді як поточний iPhone SE має кнопку Touch ID.
Як вже згадувалося, пристрій підтримуватиме Apple Intelligence, який в даний час доступний на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і будь-якому з нових моделей iPhone 16.
Нові моделі iPad Air, мабуть, матимуть "внутрішні покращення", але Гурман не надав жодних конкретних подробиць. Він також очікує на оновлену версію Magic Keyboard для 11-дюймового та 13-дюймового iPad Air з деякими новими функціями, раніше представленими в останній версії клавіатури для iPad Pro.
Коли вийде iPhone SE
Березень та квітень - звичайні місяці для Apple, коли вона анонсує нові моделі iPhone SE та iPad Air, в обох випадках це може бути онлайн-захід чи прес-реліз.
Востаннє Apple оновлювала iPhone SE у березні 2022 року, а лінійка iPad Air оновлювалася у травні цього року з чіпом M2 та першою в історії 13-дюймовою моделлю.
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