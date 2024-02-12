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Apple повністю змінить дизайн iOS 18. Ось як це виглядатиме (фото)

iOS 18 буде схожа на операційну систему VisionOS для гарнітури Vision Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У червні поточного року Apple анонсує операційну систему iOS 18 на щорічному заході для розробників WWDC 2024. Нова версія оновлення схожа на VisionOS для Vision Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ізраїльський сайт The Verifier.

Що відомо про наступне оновлення iOS

Таким чином, у мобільній операційній системі спадково буде впроваджено нововведення, такі як унікальні вікна повідомлень, напівпрозорий інтерфейс, перероблені системні програми та інші зміни. Також очікується поява функцій, що грунтуються на штучному інтелекті.

Дизайн VisionOS (фото: Apple)

Елементи від VisionOS до iOS 18 (фото: Apple)

Подробиці про всі ці зміни стануть відомі лише з релізом iOS 18. Однак ця інформація побічно підтверджується появою плаваючої та напівпрозорої бічної панелі у tvOS 17.2 цього тижня. Як відомо, Apple намагається дотримуватися єдиного користувальницького досвіду у всіх своїх розробках.

Нове бічне меню у tvOS 17.2 (фото: Apple)

Раніше авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg також повідомляв про значні покращення, які будуть впроваджені в iOS 18. За його даними, компанія працює над найбільшим оновленням з моменту випуску першого iPhone.

Читайте також про оновлення iOS 17.3 Release Candidate.

А ще ми писали про перші подробиці оновлення iOS 18.

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