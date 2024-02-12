Apple полностью изменит дизайн iOS 18. Вот как это будет выглядеть (фото)

Что известно о следующем обновлении iOS

Таким образом, в мобильной операционной системе наследственно будут внедрены нововведения, такие как уникальные окна уведомлений, полупрозрачный интерфейс, переработанные системные приложения и другие изменения. Также ожидается появление функций, основанных на искусственном интеллекте.

Дизайн VisionOS (фото: Apple)

Элементы от VisionOS до iOS 18 (фото: Apple)

Подробности о всех этих изменениях станут известны только с релизом iOS 18. Однако эта информация косвенно подтверждается появлением плавающей и полупрозрачной боковой панели в tvOS 17.2 на этой неделе. Как известно, Apple старается придерживаться единого пользовательского опыта во всех своих разработках.

Новое боковое меню в tvOS 17.2 (фото: Apple)

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg также сообщал о значительных улучшениях, которые будут внедрены в iOS 18. По его данным, компания работает над самым крупным обновлением с момента выпуска первого iPhone.