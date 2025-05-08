Apple показала, як її ШІ робить iPhone і Macbook розумнішими (відео)
Хоча деякі з найочікуваніших функцій Apple Intelligence поки що не надійшли в користування, Apple вже активно просуває ті, які доступні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac.
У новому відео компанія докладно розповідає про такі функції, як Genmoji, Image Playground, очищення фотографій від зайвого (Clean Up in Photos) та інші.
"Познайомтеся з Apple Intelligence - потужним набором функцій, вбудованих у ваш iPhone, iPad і Mac, які допомагають писати, самовиражатися і справлятися зі справами легко і просто", - йдеться в повідомленні Apple.
Функції Apple Intelligence, показані в новому відео "наживо":
- Видаляйте зайве з фотографій за допомогою Clean Up
- Створюйте емодзі за своєю уявою за допомогою Genmoji
- Генеруйте унікальні зображення за секунди за допомогою Image Playground
- Швидко отримуйте суть довгих листів за допомогою Mail Summarize
- Переписуйте повідомлення з потрібним тоном за допомогою інструментів для письма (Writing Tools)
- Перетворюйте ідеї на реальні плани, використовуючи Writing Tools у зв'язці з ChatGPT
- Вивчайте навколишній світ за допомогою камери, розпізнаючи місця, об'єкти і текст з функцією Visual Intelligence
- Отримуйте миттєві відповіді та ідеї, ставлячи запитання ChatGPT через Visual Intelligence.
Це вже друге нове відео від Apple, присвячене функціям Apple Intelligence. Минулого місяця компанія випустила рекламний ролик, акцентований на функції очищення фотографій.
Наразі залишається невідомим, коли користувачі зможуть скористатися новою, потужнішою та персоналізованою версією Siri. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Apple Тім Кук зазначив, що компанія "просувається вперед" з цими функціями, але їм "потрібно більше часу", щоб довести все до досконалості.
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