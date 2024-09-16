Apple офіційно випустила оновлення iOS 18: що нового та які функції з'являться у власників iPhone

Домашній екран, що налаштовується

В iOS 18 користувачі можуть налаштовувати свій домашній екран новими захоплюючими способами, розміщуючи піктограми додатків та віджети для обрамлення шпалер або створюючи ідеальний макет на кожній сторінці.

Користувачі також можуть вибирати, як будуть представлені значки додатків та віджети - світлі, темні або з кольоровим відтінком - або збільшувати значки застосунків для нового вигляду.

Додаткии та віджети можна розміщувати в будь-якому вільному просторі (фото: Apple Newsroom)

Центр управління перероблено, щоб стати ще гнучкішим. Потужні групи елементів керування - включаючи обране, відтворення мультимедіа, елементи керування "Додому" та підключення, а також нову галерею елементів керування з опціями зі сторонніх додатків - можна організувати так, щоб вони завжди були під рукою.

Користувачі також можуть отримати доступ до своїх улюблених елементів керування за допомогою кнопки "Дія" і вперше можуть змінювати елементи керування на екрані блокування або повністю видаляти їх.

Центр управління було перероблено (фото: Apple Newsroom)

Колекції надають користувачам можливість переглядати контент на теми (фото: Apple Newsroom)

Повідомлення пропонують значні оновлення способів самовираження користувачів та підтримки зв'язку. Такі параметри форматування, як жирний шрифт, курсив, підкреслення та закреслення дозволяють користувачам краще передавати тон.

Абсолютно нові текстові ефекти пожвавлюють слова, фрази та речення; емодзі та наклейки Tapbacks надають користувачам нескінченні способи реагування у розмові. Користувачі також можуть запланувати повідомлення для відправки пізніше.

У випадках, коли сотові та Wi-Fi-з'єднання недоступні, Messages via satellite підключає користувачів до супутника в космосі прямо з додатка Messages для надсилання та отримання текстових повідомлень, емодзі та Tapbacks через iMessage та SMS.

Тапбеки перероблені та розширені, щоб включати будь-які емодзі або стікери (фото: Apple Newsroom)

Після надсилання повідомлень контактам, у яких немає пристрою Apple, додаток Messages тепер підтримує RCS для більш насичених медіа та більш надійного групового обміну повідомленнями порівняно з SMS та MMS.

Застосунок "Телефон" допомагає користувачам залишатися організованими завдяки можливості записувати та розшифровувати живі дзвінки, що спрощує пригадування важливих деталей пізніше.

Учасники дзвінка отримують сповіщення до початку запису, а розшифровки зручно зберігаються у додатку "Нотатки", що дозволяє користувачам швидко знаходити та переглядати інформацію, що обговорюється.

Додаток "Повідомлення" тепер підтримує RCS для більш насиченого мультимедіа (фото: Apple Newsroom)

Категоризація в Mail, яка стане доступна пізніше, організує повідомлення, допомагаючи користувачам залишатися в курсі вхідних повідомлень. Основна категорія дозволяє користувачам зосередитися на повідомленнях, які є найбільш важливими або містять інформацію, що вимагає термінового реагування.

Транзакції, оновлення та акції групуються по відправнику в новому дайджест-уявленні, яке об'єднує всі відповідні листи, дозволяючи користувачам швидко сканувати те, що є важливим на даний момент.

Mail представляє нові способи керування поштовою скринькою (фото: Apple Newsroom)

Перегляд веб-сторінок без відволікаючих факторів за допомогою Safari

Safari - найшвидший браузер у світі, а з iOS 18 він пропонує ще більше можливостей для перегляду веб-сторінок. Highlights інтелектуально відображає ключову інформацію - наприклад, адресу розташування, резюме або додаткову інформацію про фільм, телешоу або пісню після завантаження веб-сторінки.

Перероблений Reader пропонує більше способів насолоджуватися статтями з оптимізованим виглядом, резюме та змістом для більш довгих статей.

За допомогою Distraction Control користувачі можуть приховувати елементи на веб-сторінці, які можуть заважати перегляду, наприклад, банери для входу або накладення контенту на веб-сайті.

Інтерфейс Reader у Safari був перероблений, щоб допомогти користувачам читати статті, включивши до нього короткий зміст (фото: Apple Newsroom)

Абсолютно новий додаток Passwords

Passwords - це новий застосунок, створений на основі Keychain, який ще більше спрощує користувачам доступ до паролів і перегляд усіх їх облікових даних - таких як паролі, коди доступу та коди підтвердження - все в одному місці.

Passwords підтримується неймовірно безпечним наскрізним шифруванням; легко синхронізується між пристроями; і попереджає користувачів, коли пароль може бути легко вгаданий, використовувався кілька разів або з'явився у відомому витоку даних.

Функції конфіденційності, розроблені для розширення прав та можливостей користувачів

iOS 18 надає користувачам інструменти для керування тим, хто може бачити їхні додатки, як їх контакти передаються та як їх iPhone підключається до аксесуарів.

Тепер користувачі можуть заблокувати додаток, а для додаткової конфіденційності вони також можуть приховати його, перемістивши у заблоковану приховану папку.

Коли застосунок заблокований або прихований, вміст, наприклад повідомлення або електронні листи всередині додатка, приховується від пошуку, сповіщень та інших місць у системі.

Перший набір функцій Apple Intelligence буде доступний наступного місяця

За допомогою Writing Tools користувачі можуть покращувати свої слова, переписуючи, коригуючи та підсумовуючи текст практично скрізь, де вони пишуть, включаючи Mail, Notes, Pages та сторонні додатки.

У Photos функція Memories дозволяє користувачам створювати фільми, які вони хочуть подивитися, просто набравши опис. Крім того, природну мову можна використовувати для пошуку певних фотографій, а пошук відео стає більш потужним з можливістю знаходити певні моменти в кліпах.

Новий інструмент Clean Up може визначати та видаляти відволікаючі об'єкти на задньому плані фотографії - без випадкової зміни об'єкта.

А в додатках Нотатки та Телефон користувачі можуть записувати, транскрибувати та підсумовувати аудіо. Коли запис починається під час розмови в Phone, учасники автоматично повідомляються, а після завершення розмови Apple Intelligence генерує зведення, щоб допомогти згадати ключові моменти.

У застосунку "Пошта" текст повідомлень користувача був перероблений з метою надання йому більш професійного тону за допомогою інструмента Rewrite на базі Apple Intelligence.

Apple Intelligence відкриває нові способи для користувачів покращити свої навички листа та спілкуватися більш ефективно (фото: Apple Newsroom)

Siri стає більш природною, гнучкою та глибоко інтегрованою в системний досвід. У неї зовсім новий дизайн з елегантним світлом, що світиться. Користувачі можуть у будь-який час друкувати для Siri на iPhone і можуть плавно перемикатися між текстом та голосом, використовуючи Siri для прискорення повсякденних задач.

Завдяки багатшим можливостям розуміння мови Siri може слідувати за користувачами, коли вони запинаються у своїх словах, і може підтримувати контекст від одного запиту до іншого.

Siri отримала новий дизайн, що включає елегантний індикатор, що світиться, який з'являється по краю екрана при активації (фото: Apple Newsroom)

Додаткові можливості

У Apple Maps користувачі можуть переглядати тисячі походів парками та легко створювати власні індивідуальні маршрути для піших прогулянок, до яких вони можуть отримати доступ в автономному режимі.

Ігровий режим покращує ігровий процес за рахунок більш стабільної частоти кадрів, особливо під час тривалих ігрових сеансів, і робить AirPods, ігрові контролери та інші бездротові аксесуари ще чуйнішими.

У додатку "Нотатки" математичні формули та рівняння, введені при наборі тексту, вирішуються миттєво. Нові розділи, що згортаються, і підсвічування дозволяють легше виділити важливе.

Календар стає ще кориснішим, показуючи як події, так і завдання з нагадування. Користувачі можуть створювати, редагувати та заповнювати нагадування прямо з Календаря, а оновлений вид місяця забезпечує огляд подій та завдань на перший погляд.

У Journal абсолютно новий вид аналітики допомагає користувачам відслідковувати цілі свого щоденника, можливість пошуку та сортування записів дозволяє легко насолоджуватися минулими спогадами, а віджет журналу дозволяє користувачам швидко розпочинати запис із головного екрана або екрана блокування.

Час, витрачений на щоденник, можна зберегти як хвилини усвідомленості у додатку Health, і користувачі можуть реєструвати свій душевний стан прямо в Journal.

Оновлення AirPods змінять те, як користувачі приймають дзвінки, реагують на Siri і занурюються у свої улюблені ігри з AirPods 4, AirPods 4 з активним подавленням шуму і AirPods Pro 2.

Ізоляція голосу допомагає голосу того, хто дзвонить, бути почутим у шумній або вітряній обстановці, в той час як взаємодія з Siri дозволяє користувачам кивати або качати головою, щоб відповідати на оголошення Siri.

Оновлення AirPods також забезпечують кращу затримку бездротового звуку, яку Apple колись надавала для мобільних ігор, і додають персоналізований просторовий звук для всіх моделей AirPods для більш захоплюючого ігрового процесу.

Додаток Health допомагає користувачам краще розуміти свої дані під час вагітності, вносячи корективи та рекомендації, що відображають зміни у їхньому фізичному та психічному здоров'ї.

Додаток Fitness на iPhone тепер пропонує користувачам можливість налаштовувати вкладку "Зведення", а застосунок Apple Fitness+ був перероблений з персоналізованими рекомендаціями з тренувань та медитації у розділі "Для вас", більш потужним пошуком та покращеними нагородами для додаткової мотивації.

Нові функції доступності включають Eye Tracking, вбудовану опцію для навігації iPhone тільки очима. Функція Music Haptics отримала новий спосіб для користувачів із порушеннями слуху слухати музику за допомогою Taptic Engine у iPhone.

Які iPhone підтримуватимуть iOS 18

Якщо у вас був відповідний телефон минулого року, коли ви оновлювалися до iOS 17, цей пристрій повинен залишатися сумісним з iOS 18, згідно Apple. Це означає, що вам не доведеться купувати новий телефон, щоб перевірити більшість нових програмних функцій.

iPhone SE (друге покоління або новіше)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Іншими словами, якщо у вас iPhone 2017 випуску або старше (iPhone 8 або iPhone X), ви не зможете оновити його до останньої версії iOS, але ваш телефон все одно буде продовжувати працювати - хоча і без останніх функцій.