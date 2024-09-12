Apple дозволить користувачам залишатися на iOS 17 та отримувати оновлення: названа причина

Apple вже підтвердила, що випустить iOS 18 для широкого загалу наступного тижня, 16 вересня . Однак деякі користувачі можуть не захотіти встановлювати його відразу, щоб уникнути помилок. Через це Apple дозволить користувачам залишатися на iOS 17 та отримувати виправлення безпеки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Apple випустить iOS 17.7 з виправленням безпеки

Поряд із випуском iOS 18.0 RC (Release Candidate) для широкої публіки в понеділок компанія також випустила нову iOS 17.7 RC для розробників та громадських бета-тестерів. Оновлення, схоже, не додає жодних нових функцій, але воно приносить виправлення безпеки та усунення помилок для iOS 17.

Apple, ймовірно, випустить iOS 17.7 одночасно з iOS 18.0 наступного тижня. Користувачі побачать обидва оновлення у додатку "Налаштування" на iPhone та iPad і зможуть вибрати, чи залишатися на iOS 17 з останніми виправленнями безпеки або оновлюватися до iOS 18 з новими функціями.

Це не вперше, коли Apple дає користувачам аналогічний вибір.

Минулого року Apple також продовжувала випускати виправлення безпеки для iOS 16 протягом деякого часу після випуску iOS 17. Однак після певного моменту ці патчі випускалися лише для пристроїв, які не можуть бути оновлені до iOS 17.

Оскільки iOS 18 працює з усіма iPhone, сумісними із iOS 17, Apple, ймовірно, припинить випускати оновлення iOS 17 через кілька місяців.

Знову ж таки, можливість вибирати, на якій версії операційної системи ви хочете залишатися, корисно для уникнення деяких помилок, оскільки деякі люди покладаються на додатки, які ще не можуть бути повністю сумісні з iOS 18.

Поряд з iOS 18 Apple також випустить iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 і macOS Sequoia наступного тижня.