Apple офіційно представила iOS 26: що нового в головному оновленні 2025 року

Універсальний дизайн для всіх платформ

Apple вперше впроваджує єдиний візуальний стиль на всіх своїх платформах - iOS, macOS, iPadOS та інших. Це "наймасштабніше редизайн-оновлення" в історії компанії з часів iOS 7. Як зазначив представник компанії Крейг Федерігі, "починається нова, красива глава у взаємодії з продуктами Apple".

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Liquid Glass - нова візуальна мова

Натхненний VisionOS (системою для гарнітури Vision Pro), Liquid Glass - це прозорий інтерфейс, що динамічно змінюється і візуально імітує справжнє скло. Матеріал підлаштовується під дії користувача і плавно адаптується при перемиканні між додатками і режимами. Кути інтерфейсів тепер візуально відповідають вигнутим дисплеям пристроїв.

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Новий екран блокування і взаємодія з контентом

Екран блокування став ще більш інтерактивним і адаптивним:

Годинник автоматично змінює розмір залежно від фону і наявності повідомлень

При надходженні повідомлень система зберігає акцент на головній частині зображення

Обкладинки музичних альбомів тепер можуть повністю змінювати оформлення екрана блокування - залежно від того, що грає.

Фотографії на екрані блокування і в додатку Фото отримали 3D-ефект зі звичайних 2D-знімків - зображення "оживає" під час руху смартфона в руці.

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Оновлення в Камері та Фото

Додаток Фото отримав вкладки "Бібліотека" і "Колекції" для більш зручної навігації. Камера тепер дає змогу перемикати режими свайпами, роблячи управління більш інтуїтивним.

Персоналізація та естетика

Іконки додатків тепер виконані в декількох шарах рідкого скла, адаптуються під світлу/темну теми, а також нові "кольорові акценти" і навіть повністю прозорий стиль.

Візуальний стиль поширюється на док і віджети, роблячи весь інтерфейс глибоко настроюваним і візуально цілісним.

Миттєвий переклад дзвінків і повідомлень

Apple впровадила функцію Live Translation, яка тепер працює:

під час телефонних дзвінків, включно з дзвінками з абонентами не на iPhone - переклад відбувається в реальному часі

у повідомленнях - переклад тексту відбувається в міру набору та отримання відповідей;

у FaceTime - доступні живі субтитри з перекладом мови.

Функція працює на пристрої, без передачі даних у хмару, що гарантує конфіденційність.

Крім того, Apple представила Call Translation API, який дасть змогу стороннім розробникам інтегрувати голосовий переклад у свої додатки.

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Нові можливості в Повідомленнях

iOS 18 робить групові та особисті чати ще більш функціональними:

Введено опитування прямо в листуванні, які можуть автоматично пропонуватися ШІ-системою Apple

Індикатори набору тексту в групових чатах, як у месенджерах

Можливість надсилання та отримання Apple Cash у рамках бесіди

Фонові зображення для групових чатів - можна вибрати з динамічних або згенерувати за допомогою ШІ

Screening повідомлень: невідомі відправники тепер поміщаються в окремий розділ і не турбують повідомленнями, поки ви не дасте дозвіл.

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Apple Intelligence і генерація контенту

Компанія додала Image Playground API - інструмент для розробників, який дає змогу генерувати зображення в стилі ChatGPT прямо в iOS:

Можна створювати Genmoji за текстовим описом або навіть комбінувати два емодзі між собою

Підтримка зміни виразів Memoji та генерація контенту для повідомлень

Користувач завжди контролює процес: нічого не передається в ChatGPT без дозволу, підкреслюють в Apple.

Оновлений інтерфейс дзвінків і "утримання" на лінії

Функція Hold Assist дає змогу телефону самостійно "тримати лінію" під час очікування оператора, поки грає музика. Коли оператор відповідає, система просить його почекати і повертає вас у розмову.

Call Screening тепер вбудований в iOS: дзвінки від невідомих номерів обробляються у фоновому режимі. Спочатку абонент повідомляє своє ім'я і мету, і тільки після цього пристрій вирішує, чи потрібно вас повідомити.

Додаток Телефон також отримав єдиний дизайн - пропущені виклики і голосові повідомлення відображаються в одному потоці, аналогічно чатам.

Новий застосунок Games і соціальний геймінг

Apple представила новий додаток "Ігри" (Games) - єдиний простір для всіх ігор на iPhone. Він відображає оновлення, внутрішньоігрові події та персональні рекомендації.

Розділ "Play Together" показує, у що грають друзі, дає змогу порівнювати досягнення, запрошувати в мультиплеєрні ігри та створювати ігрові челенджі навіть в одиночних іграх.

Apple зазначає, що понад 500 мільйонів користувачів грають на iPhone, і нова платформа допоможе "повернутися до улюблених ігор і відкрити нові разом із друзями".

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Переклад текстів пісень і розумний мікс Apple Music

Apple додала в Apple Music переклад текстів пісень та їхню транскрипцію для вимови - це допоможе користувачам "закохатися в музику з усього світу".

Нова функція AutoMix дає змогу плавно з'єднувати треки один з одним, автоматично підбираючи біт і темп.

У бібліотеці з'явилася можливість закріплювати обрані плейлисти або артистів за допомогою функції Music Pins.

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Оновлення Apple Maps

Нове покоління Apple Maps тепер запам'ятовує бажані маршрути і зупинки (наприклад, дитячий садок або кав'ярню по дорозі).

Представлена функція Visited Places, яка зберігає історію відвіданих локацій - кафе, магазинів і парків.

У разі заторів карти автоматично пропонують альтернативні маршрути.

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Оновлений Apple Wallet

В Apple Wallet тепер можна додавати водійські права і цифрові посвідчення особи (у США і Пуерто-Ріко), включно з цифровим паспортом для перельотів усередині країни.

Посадочні талони оновилися: тепер у них вбудовані карти приміщень аеропорту та відстеження багажу через Find My.

Розширено можливості цифрових автомобільних ключів - понад 20 брендів уже підтримують функцію, ще 13 приєднаються.

Користувачі зможуть оплачувати покупки балами або в розстрочку, а також відстежувати всі замовлення, не тільки через Apple Pay - з деталями, термінами і повідомленнями прямо в Wallet.

Visual Intelligence

iPhone тепер може розпізнавати об'єкти на екрані - чи то фото, скріншот, чи зображення в застосунку - і пропонувати релевантні дії. Наприклад, побачивши афішу, система запропонує додати подію в календар, автоматично підставивши дату, час і місце.

Можна навести камеру на кросівки - і отримати інформацію про модель.

При скріншоті фото кафе - з'явиться кнопка з його рейтингами та відгуками.

Visual Intelligence працює в будь-якій програмі і дає змогу миттєво шукати зображення, виділяти області на фото, розпізнавати текст і діяти за контекстом.

ChatGPT вбудований в iPhone

Через кнопку "Ask" (Запитати) можна поставити запитання ChatGPT прямо зі скріншота, зображення або іншого контенту. Інтеграція відбувається без необхідності копіювати і вставляти інформацію в сторонні додатки.

Користувачі зберігають повний контроль над приватністю: запити не надсилаються без їхнього дозволу.