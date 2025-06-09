Apple официально представила iOS 26: что нового в главном обновлении 2025 года

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила новую версию операционной системы для iPhone - iOS 26. Обновление включает ряд значительных улучшений, направленных на повышение удобства, персонализации и расширение функциональности устройств.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие новые функции появились в iOS 26, со ссылкой на официальный канал Apple на YouTube.
Apple впервые внедряет единый визуальный стиль на всех своих платформах - iOS, macOS, iPadOS и других. Это самое "масштабное редизайн-обновление" в истории компании со времен iOS 7.
Вдохновленный VisionOS (системой для гарнитуры Vision Pro), Liquid Glass - это прозрачный и динамически изменяющийся интерфейс, визуально имитирующий настоящее стекло. Материал подстраивается под действия пользователя и плавно адаптируется при переключении между приложениями и режимами. Углы интерфейсов теперь визуально соответствуют изогнутым дисплеям устройств.
Экран блокировки стал еще более интерактивным и адаптивным:
Фотографии на экране блокировки и в приложении Фото получили 3D-эффект из обычных 2D-снимков - изображение "оживает" при движении смартфона в руке.
Приложение Фото получило вкладки "Библиотека" и "Коллекции" для более удобной навигации. Камера теперь позволяет переключать режимы свайпами, делая управление более интуитивным.
Иконки приложений теперь выполнены в нескольких слоях жидкого стекла, адаптируются под светлую/темную темы, а также новые "цветные акценты" и даже полностью прозрачный стиль.
Визуальный стиль распространяется на док и виджеты, делая весь интерфейс глубоко настраиваемым и визуально целостным.
Apple внедрила функцию Live Translation, которая теперь работает:
Функция работает на устройстве, без передачи данных в облако, что гарантирует конфиденциальность.
Кроме того, Apple представила Call Translation API, который позволит сторонним разработчикам интегрировать голосовой перевод в свои приложения.
iOS 18 делает групповые и личные чаты еще более функциональными:
Компания добавила Image Playground API - инструмент для разработчиков, который позволяет генерировать изображения в стиле ChatGPT прямо в iOS:
Функция Hold Assist позволяет телефону самостоятельно “держать линию” при ожидании оператора, пока играет музыка. Когда оператор отвечает, система просит его подождать и возвращает вас в разговор.
Call Screening теперь встроен в iOS: звонки от неизвестных номеров обрабатываются в фоновом режиме. Сначала абонент сообщает свое имя и цель, и только после этого устройство решает, нужно ли вас уведомить.
Приложение Телефон также получило единый дизайн - пропущенные вызовы и голосовые сообщения отображаются в одном потоке, аналогично чатам.
Apple представила новое приложение "Игры" (Games) - единое пространство для всех игр на iPhone. Оно отображает обновления, внутриигровые события и персональные рекомендации.
Раздел "Play Together" показывает, во что играют друзья, позволяет сравнивать достижения, приглашать в мультиплеерные игры и создавать игровые челленджи даже в одиночных играх.
Apple отмечает, что более 500 миллионов пользователей играют на iPhone, и новая платформа поможет "вернуться к любимым играм и открыть новые вместе с друзьями".
Apple добавила в Apple Music перевод текстов песен и их транскрипцию для произношения - это поможет пользователям "влюбиться в музыку со всего мира".
Новая функция AutoMix позволяет плавно соединять треки друг с другом, автоматически подбирая бит и темп.
В библиотеке появилась возможность закреплять избранные плейлисты или артистов с помощью функции Music Pins.
Новое поколение Apple Maps теперь запоминает предпочтительные маршруты и остановки (например, детский сад или кофейню по дороге).
Представлена функция Visited Places, которая сохраняет историю посещенных локаций - кафе, магазинов и парков.
В случае пробок карты автоматически предлагают альтернативные маршруты.
В Apple Wallet теперь можно добавлять водительские права и цифровые удостоверения личности (в США и Пуэрто-Рико), включая цифровой паспорт для перелетов внутри страны.
Посадочные талоны обновились: теперь в них встроены карты помещений аэропорта и отслеживание багажа через Find My.
Расширены возможности цифровых автомобильных ключей - более 20 брендов уже поддерживают функцию, еще 13 присоединятся.
Пользователи смогут оплачивать покупки баллами или в рассрочку, а также отслеживать все заказы, не только через Apple Pay - с деталями, сроками и уведомлениями прямо в Wallet.
iPhone теперь может распознавать объекты на экране, будь то фото, скриншот или изображение в приложении - и предлагать релевантные действия. Например, при виде афиши система предложит добавить событие в календарь, автоматически подставив дату, время и место.
Можно навести камеру на кроссовки - и получить информацию о модели.
При скриншоте фото кафе - появится кнопка с его рейтингами и отзывами.
Visual Intelligence работает в любой программе и позволяет мгновенно искать изображения, выделять области на фото, распознавать текст и действовать по контексту.
Через кнопку "Ask" (Спросить) можно задать вопрос ChatGPT прямо из скриншота, изображения или другого контента. Интеграция происходит без необходимости копировать и вставлять информацию в сторонние приложения.
Пользователи сохраняют полный контроль над приватностью: запросы не отправляются без их разрешения.