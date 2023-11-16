Apple назвала найкорисніші iOS додатки 2023 року

Щороку Apple відбирає найкращі програми для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV у рамках App Store Awards. 2023 рік не став винятком, і журі вже склало список фіналістів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Apple Developer.
AllTrails - це додаток для любителів бігу, велоспорту та походів, що надає можливість створення маршруту та відстеження результатів.
Duolingo - відомий сервіс для вивчення мов з милим персонажем-совою, яку бояться розчарувати багато користувачів.
Flighty - це сервіс для моніторингу авіарейсів, що має функцію передбачення можливих затримок через погодні умови.
Concepts - це цифровий блокнот для створення векторних малюнків та нотаток.
DaVinci Resolve - це потужне програмне забезпечення для відеомонтажу, обробки звуку та створення візуальних ефектів.
Pret-a-Makeup - це програма, в якій можна експериментувати з макіяжем, наносячи косметику різних кольорів та текстур на фейс-чарт, щоб підібрати цікаві поєднання перед застосуванням на обличчі.
Linearity Curve - це графічний редактор, що має функції штучного інтелекту, який раніше був відомий під ім'ям Vectornator.
Photomator - фоторедактор від творців Pixelmator, що представляє конкуренцію Lightroom та підтримує понад 600 форматів RAW-фотографій.
Portal - це додаток з білим шумом та привабливим візуальним оформленням.
Planny - це планувальник завдань, який інтегрує список справ із календарем.
SmartGym - додаток для фітнесу, який створює персональні тренувальні плани та допомагає відстежувати їхню ефективність.
Tide Guide - це додаток для моніторингу приливів, часу заходу сонця та погодних умов. Воно корисне для серферів, любителів відпочинку на пляжі або тих, хто просто любить перебувати біля води.
Bugsnax - це гра, в якій гравці вирушають у подорож на острів, населений загадковими істотами, що нагадують смачних комах.
FitOn - це додаток-помічник для тренувань та схуднення, що надає безкоштовні відео з вправами та персоналізовані плани занять.
MUBI - це стрімінговий сервіс, що надає доступ до якісних фільмів від відомих режисерів та молодих талантів кінематографу.
Afterplace - це інді-пригода з відкритим світом, сповненим таємниць, скарбів і монстрів.
Honkai: Star Rail - це покрокова рольова гра від китайської компанії HoYoverse, відомої завдяки Genshin Impact.
Vampire Survivors - це гра в жанрі "рогалик" на виживання, яка з'явилася на ПК у ранньому доступі у 2021 році та стала популярним хітом Steam на початку 2022 року.
Eggy Party - це екшен-гра в дусі Fall Guys, що пропонує гравцям виконувати прості та комічні завдання разом з іншими учасниками.
Lost in Play - пригодницька гра з елементами головоломки, де гравець має супроводжувати брата з сестрою в подорожі фантастичним світом у пошуках дороги додому.
Pocket City 2 - це продовження популярного симулятора містобудування, тепер у тривимірному форматі.
ELEX II - це рольова гра з відкритим світом у стилі вінтажного постапокаліпсису.
Lies of P - це соулслайк, натхненний казкою "Піноккіо".
Return to Monkey Island - довгоочікуваний завершальний епізод у класичній серії ігор.
Cityscapes: Sim Builder - містобудівний симулятор, в якому гравець виступає мером міста і повинен приймати рішення, що покращують життя городян.
Hello Kitty Island Adventure - затишний та милий симулятор життя з популярним маскотом.
Stitch. - казуальна головоломка, в якій потрібно крок за кроком вишивати за номерами.
До номінації увійшли програми та ігри, які допомагають змінювати світ на краще.
balance - Menopause Support - це програма, яка допомагає відстежувати симптоми менопаузи та надає інформацію про цей стан.
Copilot - це сервіс для планування бюджету та моніторингу видатків.
Endling - рольова гра, в якій матері-лисиці необхідно боротися за виживання свого потомства після екологічної катастрофи.
Finding Hannah - гра в жанрі "пошук предметів" про дівчину, яка має затишне життя, але в неї відсутнє почуття щастя. Разом з гравцем їй доведеться краще впізнати себе і зрозуміти, що означає бути щасливою.
How to Say Goodbye - гра про подорож людини, яка перетворилася на привида і опинилася у світі, населеному дезорієнтованими духами.
Pok Pok Playroom - дитяча гра, заснована на методиці Монтессорі.
Proloquo - це додаток, створений для дітей і дорослих, що не говорять, який допомагає освоїти альтернативні методи спілкування.
Rebel Girls - додаток, що пропонує надихаючі аудіоісторії про великих жінок, включаючи Фріду Кало, Грету Тунберг та Малалу Юсуфзай.
Too Good To Go - додаток, що дозволяє з високою знижкою придбати продукти з ресторанів або магазинів з терміном придатності, який закінчується, що в кінцевому випадку могли б бути викинуті.
Unpacking - це медитативна гра-симулятор переїзду, в якій гравець, переміщуючись 8 разів, дізнається про життя персонажа, який ніколи не з'являється на екрані. У 2022 році гра була удостоєна двох премій BAFTA Games.
Раніше ми писали, що iPhone може втратити свій головний пріоритет серед інших смартфонів.
А ще у нас є матеріал про те, що користувачі iPhone зможуть встановлювати додатки не тільки через App Store.