Apple назвала самые полезные iOS приложения 2023 года

Приложения года для iPhone

AllTrails - это приложение для любителей бега, велоспорта и походов, что дает возможность создания маршрута и отслеживания результатов.

Duolingo - известный сервис для изучения языков с милым персонажем-совой, которую боятся разочаровать многие пользователи.

Flighty - это сервис для мониторинга авиарейсов, имеющий функцию предсказания возможных задержек из-за погодных условий.

Приложения года для iPad

Concepts - это цифровой блокнот для создания векторных рисунков и заметок.

DaVinci Resolve - это мощное программное обеспечение для видеомонтажа, обработки звука и создания визуальных эффектов.

Pret-a-Makeup - это программа, в которой можно экспериментировать с макияжем, нанося косметику разных цветов и текстур на фейс-чарт, чтобы подобрать интересные сочетания перед применением на лице.

Приложения года для Mac

Linearity Curve - это графический редактор, имеющий функции искусственного интеллекта, который ранее был известен под именем Vectornator.

Photomator - фоторедактор от создателей Pixelmator, представляющий конкуренцию Lightroom и поддерживающий более 600 форматов RAW-фотографий.

Portal - это приложение с белым шумом и привлекательным визуальным оформлением.

Приложения года для Apple Watch

Planny - это планировщик задач, который интегрирует список дел с календарем.

SmartGym - приложение для фитнеса, которое создает персональные тренировочные планы и помогает отслеживать их эффективность.

Tide Guide - это приложение для мониторинга приливов, времени заката солнца и погодных условий. Оно полезно для серферов, любителей отдыха на пляже или просто любящих находиться у воды.

Приложения года для Apple TV

Bugsnax - это игра, в которой игроки отправляются в путешествие на остров, населенный загадочными существами, напоминающих вкусных насекомых.

FitOn - это приложение-помощник для тренировок и похудения, предоставляющее бесплатные видео с упражнениями и персонализированные планы занятий.

MUBI - это стриминговый сервис, предоставляющий доступ к качественным фильмам от известных режиссеров и молодых талантов кинематографа.

Игры года для iPhone

Afterplace - это инди-приключение с открытым миром, полон тайн, сокровищ и монстров.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра от китайской компании HoYoverse, известной благодаря Genshin Impact.

Vampire Survivors - это игра в жанре "рогалик" на выживание, которая появилась на ПК в раннем доступе в 2021 году и стала популярным хитом Steam в начале 2022 года.

Игры года для iPad

Eggy Party - это экшен-игра в духе Fall Guys, предлагающая игрокам выполнять простые и комические задания вместе с другими участниками.

Lost in Play - приключенческая игра с элементами головоломки, где игрок должен сопровождать брата с сестрой в путешествии по фантастическому миру в поисках дороги домой.

Pocket City 2 - это продолжение популярного симулятора градостроительства, теперь в трехмерном формате.

Игры года для Mac

ELEX II - это ролевая игра с открытым миром в стиле винтажного постапокалипсиса.

Lies of P - это соулслайк, вдохновленный сказкой "Пиноккио".

Return to Monkey Island - долгожданный завершающий эпизод в классической серии игр.

Игры года в Apple Arcade

Cityscapes: Sim Builder - градостроительный симулятор, в котором игрок выступает мэром города и должен принимать решения, улучшающие жизнь горожан.

Hello Kitty Island Adventure - уютный и милый симулятор жизни с популярным маскотом.

Stitch. - казуальная головоломка, в которой нужно шаг за шагом вышивать по номерам.

Культурное влияние

В номинацию вошли программы и игры, которые помогают изменять мир к лучшему.

balance - Menopause Support - это программа, которая помогает отслеживать симптомы менопаузы и предоставляет информацию об этом состоянии.

Copilot - это сервис для планирования бюджета и мониторинга расходов.

Endling - ролевая игра, в которой матери-лисе необходимо бороться за выживание своего потомства после экологической катастрофы.

Finding Hannah - игра в жанре "поиск предметов" о девушке, которая имеет уютную жизнь, но у нее отсутствует чувство счастья. Вместе с игроком ей придется лучше узнать себя и понять, что значит быть счастливым.

How to Say Goodbye - игра о путешествии человека, который превратился в привидение и оказался в мире, населенном дезориентированными духами.

Pok Pok Playroom - детская игра, основанная на методике Монтессори.

Proloquo - это приложение, созданное для неговорящих детей и взрослых, которое помогает освоить альтернативные методы общения.

Rebel Girls - приложение, которое предлагает вдохновляющие аудиоистории о больших женщинах, включая Фриду Кало, Грету Тунберг и Малалу Юсуфзай.

Too Good To Go - приложение, позволяющее с высокой скидкой приобрести продукты из ресторанов или магазинов с истекающим сроком годности, что в конечном случае могли бы быть выброшены.

Unpacking - это медитативная игра-симулятор переезда, в которой игрок, перемещаясь 8 раз, узнает о жизни персонажа, который никогда не появляется на экране. В 2022 году игра была удостоена двух премий BAFTA Games.