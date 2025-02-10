Apple назавжди попрощається з культовою функцією iPhone, яка була з нами 18 років

Apple планує анонсувати новий iPhone SE вже цього тижня, і пристрій, ймовірно, отримає повноекранний дизайн з Face ID замість кнопки "Додому" з Touch ID. Це означає, що компанія вперше з моменту виходу оригінального iPhone перестане випускати нові моделі з кнопкою "Додому".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Кнопка "Додому" дебютувала 2007 року, а 2012 року з виходом iPhone 5s отримала підтримку сканера відбитків пальців Touch ID. Apple почала поступово відмовлятися від неї після появи Face ID в iPhone X у 2017 році.

Очікується, що новий iPhone SE отримає поєднання характеристик iPhone 14 і iPhone 16. За чутками, серед його специфікацій - 6,1-дюймовий OLED-дисплей, порт USB-C, одиночна 48-мегапіксельна основна камера і перший 5G-модем, розроблений Apple.

Також повідомляється, що пристрій буде оснащено чипом A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті, що дасть йому змогу підтримувати функції Apple Intelligence.

Поточний iPhone SE нагадує iPhone 8 і має застарілі елементи, такі як кнопка "Додому", роз'єм Lightning і товсті рамки навколо екрана.

iPhone 5s Home Button (фото: Wikimedia)