Apple навсегда попрощается с культовой функцией iPhone, которая была с нами 18 лет

Apple планирует анонсировать новый iPhone SE уже на этой неделе, и устройство, вероятно, получит полноэкранный дизайн с Face ID вместо кнопки "Домой" с Touch ID. Это означает, что компания впервые с момента выхода оригинального iPhone перестанет выпускать новые модели с кнопкой "Домой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Кнопка "Домой" дебютировала в 2007 году, а в 2012 году с выходом iPhone 5s получила поддержку сканера отпечатков пальцев Touch ID. Apple начала постепенно отказываться от нее после появления Face ID в iPhone X в 2017 году.

Ожидается, что новый iPhone SE получит сочетание характеристик iPhone 14 и iPhone 16. По слухам, среди его спецификаций - 6,1-дюймовый OLED-дисплей, порт USB-C, одиночная 48-мегапиксельная основная камера и первый 5G-модем, разработанный Apple.

Также сообщается, что устройство будет оснащено чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит ему поддерживать функции Apple Intelligence.

Текущий iPhone SE напоминает iPhone 8 и обладает устаревшими элементами, такими как кнопка "Домой", разъем Lightning и толстые рамки вокруг экрана.

iPhone 5s Home Button (фото: Wikimedia)