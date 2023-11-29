Apple Music склала рейтинг з 10 пісень, які українці найбільше слухали у 2023 році. Жодної російської пісні!

Стрімінговий сервіс Apple Music представив список найпопулярніших пісень, які найбільше слухали українці протягом 2023 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посиланням на офіційний сайт веб-програвача Apple Music.
Згідно з даними музичної платформи, поточного року українці віддали перевагу треку "Flowers" Майлі Сайрус. Також протягом 12 місяців особливу популярність в Україні набула дуетна композиція "Буревіями" Злати Огневич та SHUMEI, посідаючи друге місце. На третьому місці опинився трек "Погляд" від YakTak та Sobol.
Четвертий рядок списку посіла співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку найпопулярніших пісень серед українців у 2023 році завершив виконавець Parfeniuk із композицією "Провела екскурсію".
Miley Cyrus - "Flowers"
SHUMEI, Zlata Ognevich - "Буревіями"
YakTak, SOBOL - "Погляд"
DOROFEEVA - "Щоб не було"
Parfeniuk - "Провела екскурсію"
SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
Wellboy - "Додому"
Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"
SKOFKA - "Чути гімн"
Parfeniuk - "Відриваючись"
Цікаво відзначити, що в українському топ-10 лише дві зарубіжні композиції. Хіт американської співачки Майлі Сайрус "Flowers" посів перше місце, а спільна пісня британського виконавця Сема Сміта та Кім Петрас "Unholy" стала восьмою в рейтингу.
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