Ось ця пісня надихає Олександра Усика на перемоги. Її мало хто чув до цього

Олександр Усик під час дуелі поглядів з Даніелем Дюбуа, бій яких відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві , вразив своєю несподіваною витівкою. Український боксер тоді виконав патріотичний реп.

Наш спортсмен зачитав слова пісні, яку багато хто тоді почув вперше. Але згодом Олександр в коментарях і інтерв'ю говорив, що саме ця пісня надихає сьогодні його на перемоги.

Цікаво, що ще до битви поглядів з британським боксером Усик у формі ЗСУ виконав ту саму пісню.

Виявляється, "Заповіт" - це пісня артиста зі сценічним ім'ям Balsam.

Хто ж такий цей Balsam?

Це харизматичний реп-реггі виконавець з Чернівців, який "більше за саму музику любить лише творчу свободу".

У своїй творчості співак черпає натхнення з різноманітних музичних напрямків, але його стиль найбільше відзначається впливом хіп-хопу, реггі та R&B.

Він вкладає у свої слова серйозні духовні посили, так як в житті є глибоко віруючою людиною.

Додамо, що останній трек співака "Не божеволій" підкорив українські чарти і днями очолив топ серед українських пісень в Apple Music.

"Не божеволій", каже Balsam, це пісня про те, що "незважаючи на життєві бурі, ми повинні зберігати спокій, довіряти один одному і завжди мати надію на краще”.