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Apple Music составила рейтинг из 10 песен, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году. Никакой русской песни!

ТОП-10 в украинском Apple Music в этом году без российских песен (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Стриминговый сервис Apple Music представил список самых популярных песен, которые больше всего слушали украинцы в течение 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на официальный сайт веб-проигрывателя Apple Music.

Согласно данным музыкальной платформы, в текущем году украинцы предпочли трек "Flowers" Майли Сайрус. Также в течение 12 месяцев особую популярность в Украине приобрела дуэтная композиция "Буревіями" Златы Огневич и SHUMEI, занимая второе место. На третьем месте оказался трек "Взгляд" от YakTak и Sobol.

Четвертую строчку списка заняла певица Надя Дорофеева с хитом "Щоб не було", а пятерку самых популярных песен среди украинцев в 2023 году завершил исполнитель Parfeniuk с композицией "Провела екскурсію".

10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2023 год

Miley Cyrus - "Flowers"

 

SHUMEI, Zlata Ognevich - "Буревіями"

 

YakTak, SOBOL - "Погляд"

 

DOROFEEVA - "Щоб не було"

 

Parfeniuk - "Провела екскурсію"

 

SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"

 

Wellboy - "Додому"

 

Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"

 

SKOFKA - "Чути гімн"

 

Parfeniuk - "Відриваючись"

 

Интересно отметить, что в украинском топ-10 всего две зарубежные композиции. Хит американской певицы Майли Сайрус "Flowers" занял первое место, а совместная песня британского исполнителя Сэма Смита и Ким Петрас "Unholy" стала восьмой в рейтинге.

Топ-10 песен, которые украинцы больше всего слушали в этом году (скриншот)

В этом году по прослушиванию украинской музыки результаты значительно лучше и превосходят те, что были в прошлом, а тем более в 2021 году.

Раньше мы писали, что одна песня вдохновляет Александра Усика на победы.

А еще у нас есть материал о том, как одна библиотекарша дала новую жизнь давней украинской песне, о которой почти все забыли.

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