Apple Music составила рейтинг из 10 песен, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году. Никакой русской песни!

Согласно данным музыкальной платформы, в текущем году украинцы предпочли трек "Flowers" Майли Сайрус. Также в течение 12 месяцев особую популярность в Украине приобрела дуэтная композиция "Буревіями" Златы Огневич и SHUMEI, занимая второе место. На третьем месте оказался трек "Взгляд" от YakTak и Sobol.

Четвертую строчку списка заняла певица Надя Дорофеева с хитом "Щоб не було", а пятерку самых популярных песен среди украинцев в 2023 году завершил исполнитель Parfeniuk с композицией "Провела екскурсію".

10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2023 год

Miley Cyrus - "Flowers"

SHUMEI, Zlata Ognevich - "Буревіями"

YakTak, SOBOL - "Погляд"

DOROFEEVA - "Щоб не було"

Parfeniuk - "Провела екскурсію"

SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"

Wellboy - "Додому"

Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"

SKOFKA - "Чути гімн"

Parfeniuk - "Відриваючись"

Интересно отметить, что в украинском топ-10 всего две зарубежные композиции. Хит американской певицы Майли Сайрус "Flowers" занял первое место, а совместная песня британского исполнителя Сэма Смита и Ким Петрас "Unholy" стала восьмой в рейтинге.

Топ-10 песен, которые украинцы больше всего слушали в этом году (скриншот)

В этом году по прослушиванию украинской музыки результаты значительно лучше и превосходят те, что были в прошлом, а тем более в 2021 году.