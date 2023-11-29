Apple Music составила рейтинг из 10 песен, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году. Никакой русской песни!

Стриминговый сервис Apple Music представил список самых популярных песен, которые больше всего слушали украинцы в течение 2023 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на официальный сайт веб-проигрывателя Apple Music.
Согласно данным музыкальной платформы, в текущем году украинцы предпочли трек "Flowers" Майли Сайрус. Также в течение 12 месяцев особую популярность в Украине приобрела дуэтная композиция "Буревіями" Златы Огневич и SHUMEI, занимая второе место. На третьем месте оказался трек "Взгляд" от YakTak и Sobol.
Четвертую строчку списка заняла певица Надя Дорофеева с хитом "Щоб не було", а пятерку самых популярных песен среди украинцев в 2023 году завершил исполнитель Parfeniuk с композицией "Провела екскурсію".
Miley Cyrus - "Flowers"
SHUMEI, Zlata Ognevich - "Буревіями"
YakTak, SOBOL - "Погляд"
DOROFEEVA - "Щоб не було"
Parfeniuk - "Провела екскурсію"
SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
Wellboy - "Додому"
Sam Smith, Kim Petras - "Unholy"
SKOFKA - "Чути гімн"
Parfeniuk - "Відриваючись"
Интересно отметить, что в украинском топ-10 всего две зарубежные композиции. Хит американской певицы Майли Сайрус "Flowers" занял первое место, а совместная песня британского исполнителя Сэма Смита и Ким Петрас "Unholy" стала восьмой в рейтинге.
В этом году по прослушиванию украинской музыки результаты значительно лучше и превосходят те, что были в прошлом, а тем более в 2021 году.
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