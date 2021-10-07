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Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть "взорвалась" от увиденного

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 20:58
Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть "взорвалась" от увиденного Apple Music опубликовал карту без Крыма (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Приложение "Apple Music for Artists", которое используют исполнители для расширения аудитории, попало в скандал. В частности, на карте Украины, на которой можно просмотреть статистику, не было Крыма.

Об этом сообщил музыкант Макс Пташник в Facebook.

Так, это приложение создано для артистов. Он может помочь расширить аудиторию и охватить новых поклонников.

По словам артиста, он разочарован, ведь на карте Украины не увидел Крыма.

"Ох друзья, я не из тех людей кто за что-то сильно делает шума или что-то в том роде, но есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-нибудь журналистов что ли. Сум", - написал артист.

Вот такую карту может каждый увидеть в профиле "Apple Music for Artists".

Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть &quot;взорвалась&quot; от увиденногоApple Music for Artists опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)

Кроме того, другие пользователи стали замечать такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки "Spotify". В частности, на карте нет Крыма.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что это не допустимо.

Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть &quot;взорвалась&quot; от увиденного

Spotify опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)

Ранее мы сообщали, что Тіктокерка из Николаева назвала Крым российским та попала в скандал.

Также мы писали, что известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал.

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