Apple опубликовал карту украины без Крыма: сеть "взорвалась" от увиденного
Приложение "Apple Music for Artists", которое используют исполнители для расширения аудитории, попало в скандал. В частности, на карте Украины, на которой можно просмотреть статистику, не было Крыма.
Об этом сообщил музыкант Макс Пташник в Facebook.
Так, это приложение создано для артистов. Он может помочь расширить аудиторию и охватить новых поклонников.
По словам артиста, он разочарован, ведь на карте Украины не увидел Крыма.
"Ох друзья, я не из тех людей кто за что-то сильно делает шума или что-то в том роде, но есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-нибудь журналистов что ли. Сум", - написал артист.
Вот такую карту может каждый увидеть в профиле "Apple Music for Artists".
Apple Music for Artists опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)
Кроме того, другие пользователи стали замечать такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки "Spotify". В частности, на карте нет Крыма.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что это не допустимо.
Spotify опубликовал карту Украины без Крыма (facebook.com/ptashnk)
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