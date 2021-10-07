ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Apple опублікував карту Україну без Криму: мережа "вибухнула" від побаченого

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 20:58
Apple опублікував карту Україну без Криму: мережа "вибухнула" від побаченого Apple Music опублікував карту без Криму (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Додаток "Apple Music for Artists", який використовують виконавці для розширення аудиторії, потрапив у скандал. Зокрема, на карті України, на якій можна переглянути статистику, не було Криму.

Про це повідомив музикант Макс Пташник у Facebook.

Так, цей додаток створений для артистів. Він може допомогти розширити аудиторію та охопити нових шанувальників.

За словами артиста, він розчарований, адже на карті України не побачив Криму.

"Ох друзі, я не з тих людей хто за щось сильно робить шуму чи щось в тому роді, але є для виконавців сервіс Apple Music for Artists. Там можна подивитись статистику і все таке. Так от як виглядає мапа України там. Затегайте якихось журналістів чи що. Сум", - написав артист.

Ось таку карту України може кожен побачити у профілі "Apple Music for Artists".

Apple опублікував карту Україну без Криму: мережа &quot;вибухнула&quot; від побаченогоApple Music for Artists опублікував карту України без Криму (facebook.com/ptashnk)

Окрім того, інші користувачі стали помічати таку ж карту в інтернет-сервісі для прослуховування музики "Spotify". Зокрема, на карті немає Криму.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що це не припустимо.

Apple опублікував карту Україну без Криму: мережа &quot;вибухнула&quot; від побаченого

Spotify опублікував карту України без Криму (facebook.com/ptashnk)

Раніше ми повідомляли, що Тіктокерка з Миколаєва назвала Крим російським та потрапила у скандал.

Також ми писали, що відомий український актор знявся у російському серіалі та потрапив у гучний скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал музика
LITE
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела