Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото)

На рендерах, опублікованих інсайдером Digital Chat Station на платформі Weibo, показано модуль камер у формі таблетки, що нагадує базовий iPhone 16, але з іншим компонуванням - воно більше схоже на дизайн камер у Google Pixel 9.

Рендер iPhone 17 Pro (фото: Weibo)

На зображеннях видно три датчики камери і світлодіодний спалах. Можливо, це відноситься до моделі iPhone 17 Pro. При цьому додано, що Android-виробники можуть також використовувати подібний дизайн. Крім того, інформація, що просочилася, передбачає наявність спеціальної кнопки камери збоку пристрою.

Рендери вказують на найсміливіші зміни в дизайні iPhone за останні роки. Хоча характеристики камер поки залишаються невідомими, є чутки про новий iPhone 17 Air, який може бути на 2 мм тоншим за iPhone 16. Однак, враховуючи ранній етап витоків, до цих даних варто ставитися з часткою скепсису.

Рамка майбутнього iPhone 17 Pro (фото: Weibo)