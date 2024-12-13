Apple копирует Google? Будущий iPhone 17 может получить полный редизайн камеры (фото)

На рендерах, опубликованных инсайдером Digital Chat Station на платформе Weibo, показан модуль камер в форме таблетки, напоминающий базовый iPhone 16, но с иной компоновкой - она больше похожа на дизайн камер в Google Pixel 9.

Рендер iPhone 17 Pro (фото: Weibo)

На изображениях видны три датчика камеры и светодиодная вспышка. Возможно, это относится к модели iPhone 17 Pro. При этом добавлено, что Android-производители могут также использовать подобный дизайн. Кроме того, просочившаяся информация включает наличие специальной кнопки камеры сбоку устройства.

Рендеры указывают на самые смелые изменения в дизайне iPhone за последние годы. Хотя характеристики камер пока остаются неизвестными, есть слухи о новом iPhone 17 Air, который может быть на 2 мм тоньше iPhone 16. Однако, учитывая ранний этап утечек, к этим данным стоит относиться с долей скепсиса.

Рамка будущего iPhone 17 Pro (фото: Weibo)