Лінійка iPhone 17 може отримати дисплеї нового покоління: деталі

Офіційної інформації про лінійку iPhone 17 поки небагато, що не дивно, адже Apple представила iPhone 16 всього кілька місяців тому. Однак чутки та витоки про серію 2025 року вже набирають обертів. Тепер з'явився новий інсайд, що проливає світло на технологію дисплея, що використовується у моделях Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android та технологій.

Подробиці інсайду

На платформі X (раніше Twitter) інсайдер Jukanlosreve поділився деталями про iPhone 17 Pro та Pro Max. За його словами, Apple планує використати нову технологію дисплеїв під назвою Low-Dielectric TEE для обох пристроїв.

Як пояснює Jukanlosreve, ця технологія покращує енергоефективність, максимізує довговічність дисплея і підвищує загальну продуктивність порівняно з існуючими дисплейними технологіями. Якщо це правда, то це може стати важливим оновленням, яке, напевно, порадує фанатів Apple.

Інсайдер також стверджує, що ця технологія відрізняється від LTPO+, що суперечить більш раннім чуткам про те, що всі чотири моделі отримають LTPO+. Як і у випадку з будь-якими іншими чутками, до цієї інформації слід відноситися з часткою скептицизму.

Раніше також повідомлялося, що дисплей iPhone 17 Pro може мати діагональ 6,3 дюйми, а Pro Max - 6,9 дюйми. Крім того, передбачається, що базові моделі лінійки підтримуватимуть частоту оновлення 120 Гц.