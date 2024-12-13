Apple копирует Google? Будущий iPhone 17 может получить полный редизайн камеры (фото)

Хотя смартфоны серии Apple iPhone 16 вышли всего пару месяцев назад, ранние утечки уже предоставляют намеки на дизайн будущей линейки iPhone 17. Согласно информации, задняя панель устройств претерпит значительные изменения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina .

На рендерах, опубликованных инсайдером Digital Chat Station на платформе Weibo, показан модуль камер в форме таблетки, напоминающий базовый iPhone 16, но с иной компоновкой - она больше похожа на дизайн камер в Google Pixel 9.

Рендер iPhone 17 Pro (фото: Weibo)

На изображениях видны три датчика камеры и светодиодная вспышка. Возможно, это относится к модели iPhone 17 Pro. При этом добавлено, что Android-производители могут также использовать подобный дизайн. Кроме того, просочившаяся информация включает наличие специальной кнопки камеры сбоку устройства.

Рендеры указывают на самые смелые изменения в дизайне iPhone за последние годы. Хотя характеристики камер пока остаются неизвестными, есть слухи о новом iPhone 17 Air, который может быть на 2 мм тоньше iPhone 16. Однако, учитывая ранний этап утечек, к этим данным стоит относиться с долей скепсиса.

Рамка будущего iPhone 17 Pro (фото: Weibo)