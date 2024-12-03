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Apple может изменить привычное управление кнопками на iPhone: что известно

Вторник 03 декабря 2024 16:45
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Apple может изменить привычное управление кнопками на iPhone: что известно Apple готовит новые возможности для кнопок iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Патент Apple раскрыл, что в будущих iPhone может появиться несколько регулируемых кнопок действий, которые пользователь сможет настроить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

Какие детали раскрывает патент

Согласно недавно опубликованному патенту, Apple может оснастить будущие iPhone несколькими кнопками действий. В документе предполагается, что компания в конечном итоге может заменить кнопки регулировки громкости на две программируемые. Следовательно, такие iPhone могут получить три кнопки действия на левой стороне.

Патент также указывает, что Apple может рассматривать возможность добавления этих настраиваемых кнопок на iPad и Mac, но это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Для тех, кто не знаком с функцией, кнопка “Действие” (Action Buttons) на новых iPhone позволяет пользователям назначать индивидуальные задачи. Это может быть запуск приложения, активация режима “Не беспокоить”, фотографирование, выполнение сложных ярлыков, звонок кому-то и так далее.

С помощью приложения “Ярлыки” пользователи могут добавлять условных операторов к кнопке действия, что позволяет изменять ее функциональность в зависимости от заданных условий. Однако на данный момент ее активация ограничена долгим нажатием, и пользователи не могут назначать задачи для короткого или двойного нажатия.

С учетом того, что Apple внедряет физические кнопки в iPhone 16 с введением управления камерой, не исключено, что компания добавит больше кнопок действия в будущие iPhone, iPad и Mac.

Однако стоит отметить, что в последнее время нет слухов, указывающих на такую реализацию в предстоящих устройствах, и многие патенты Apple так и не были воплощены в жизнь.

Напомним, что Apple уберет одну из ключевых деталей в iPhone 17.

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