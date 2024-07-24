Apple готовит революционный складной iPhone: раскрыты детали

Согласно новому инсайду, первый складной iPhone находится в разработке и должен появиться в 2026 году. Это станет первым шагом Apple в технологию складных дисплеев и серьезной эволюцией для iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Подробности складного iPhone

Согласно сообщениям корейских СМИ Hankooki и ET News, источники, близкие к Apple, указывают на то, что компания проводит исследования и разработки складного смартфона сверху вниз с 2024 года. Ожидается, что в развернутом виде устройство будет иметь размеры, аналогичные существующим iPhone.

В последние годы Apple получала патенты, связанные со складными продуктами. Слухи предполагают, что в 2024 году Apple официально начала исследования и разработки, а также подписала контракт на поставку панелей с Samsung Display (SDC). Учитывая типичный двухлетний цикл разработки новых продуктов Apple, прогнозируется запуск в 2026 году.

Детали складного iPhone от Apple

Смартфон будет иметь складную конструкцию сверху вниз, больше похожую на Samsung Galaxy Flip, чем на Galaxy Fold. Его размеры будут аналогичные существующим моделям iPhone, предположительно в развернутом виде.

В прошлом время от времени появлялись слухи о разработке Apple складного iPhone. Но до сих пор сообщения указывали на то, что компания сосредоточена на других устройствах для своих первых устройств со складным экраном.

Это включает MacBook M5 со складным дисплеем и складной iPad. Теперь кажется, что iPhone может получить приоритет.

Изначально предполагалось, что Apple первым делом выпустит складной iPad, чтобы оценить реакцию рынка и накопить опыт продаж, прежде чем внедрить технологию в свой основной продукт, iPhone.

Однако из-за проблем на китайском рынке смартфонов Apple, как сообщается, скорректировала свои планы и может представить iPhone в качестве своего первого складного продукта.

Продажи iPhone в Китае были предметом особого внимания в последних квартальных отчетах Apple. Поскольку компания испытывает трудности на рынке, где складные смартфоны более распространены, имеет смысл, что Apple может захотеть ускорить свои планы по выпуску складного iPhone.