Apple готує помітні зміни. Чим iPhone 17 Pro відрізнятиметься від попередніх моделей

Новий дизайн задньої камери (вперше з iPhone 11 Pro)

З 2019 року зовнішній вигляд основної камери iPhone залишався практично незмінним, але в iPhone 17 Pro нас чекає оновлений підхід.

Форма розміщення трьох об'єктивів, як і раніше, залишиться трикутною, але замість класичного округленого квадрата в кутку корпусу з'явиться витягнута горизонтальна камера-панель, яка пройде по всій ширині пристрою. Елементи на кшталт LiDAR-сканера, спалаху і мікрофона перемістяться на праву частину цієї панелі.

Судячи з витоків, колір камери відповідатиме кольору корпусу - на відміну від чорних вставок, які використовувалися раніше.

Новий дизайн задньої камери (фото: 9to5Mac)

Новий дизайн задньої панелі з додаванням алюмінію

Apple може відмовитися від преміальних матеріалів, титану і нержавіючої сталі, на користь анодованого алюмінію, як у більш ранніх моделей.

Однак це не "крок назад": згідно з витоками CAD-файлів від інсайдера Сонні Діксона, задня панель iPhone 17 Pro буде комбінованою - алюмінієва основа і скляне вікно для бездротової зарядки і MagSafe. Це помітний відхід від суцільноскляної задньої панелі, яка використовувалася протягом останніх років.

Новий дизайн задньої панелі з додаванням алюмінію (фото: 9to5Mac)

Система охолодження з паровою камерою

Одним із ключових технологічних апгрейдів стане нова система охолодження з паровою камерою. Вона має забезпечити стабільну продуктивність навіть за високих навантажень, поліпшити ефективність зарядки та знизити нагрівання пристрою.

У теорії, це означає відсутність перегріву і "троттлінгу" - проблем, з якими стикалися власники попередніх поколінь iPhone під час активної роботи або ігор.

Інші поліпшення

Як і завжди, Apple додасть низку дрібних, але корисних поліпшень, які навряд чи стануть вирішальним фактором для апгрейду, але порадують тих, хто чекає максимальної функціональності. Серед них: