Apple готує MacBook Air 2025: що зміниться в культовому ноутбуці та коли чекати релізу

Очікувані нові функції

Нові моделі MacBook Air, ймовірно, будуть оснащені вже випущеним чіпом Apple M4, який має 10-ядерний CPU і 10-ядерний GPU.

Apple вже оновила MacBook Pro, iMac і Mac mini з використанням M4 кілька місяців тому. Згідно з тестами Geekbench 6, новий чип M4 забезпечує до 25 відсотків приросту продуктивності в багатозадачному режимі порівняно з M3. Покращена енергоефективність також повинна збільшити час автономної роботи MacBook Air.

Крім того, Apple нещодавно підвищила мінімальний обсяг оперативної памʼяті у всіх базових конфігураціях MacBook Air з 8 ГБ до 16 ГБ, тому нові моделі 2025 року, імовірно, отримають такий самий обсяг RAM.

Останній редизайн MacBook Air відбувся 2022 року, і поки що жодних серйозних змін у зовнішньому вигляді нових моделей не очікується.

Функції, які з'являться з високою ймовірністю

Наслідуючи приклад MacBook Pro, нові MacBook Air, ймовірно, отримають оновлену 12-мегапіксельну камеру з підтримкою Center Stage - функції, яка автоматично утримує користувача в центрі кадру під час відеодзвінків. Камера також, найімовірніше, буде підтримувати Desk View, даючи змогу відображати вигляд робочого столу зверху.

Раніше Center Stage був доступний тільки на нових iPad і Mac, підключених до Apple Studio Display. Тепер же MacBook Pro і iMac стали першими комп'ютерами Apple, що підтримують цю функцію без необхідності підключення зовнішнього монітора.

Також очікується, що нові MacBook Air отримають три порти Thunderbolt 4 замість нинішніх двох Thunderbolt 3, а також можливість підключення двох зовнішніх дисплеїв навіть при відкритій кришці ноутбука.

Можливі функції

Останні моделі MacBook Pro і iMac можна замовити з нано-текстурним дисплеєм, який розсіює світло і знижує відблиски на екрані. Можливо, Apple запропонує таку ж опцію для MacBook Air, якщо не вирішить зберегти її ексклюзивною для MacBook Pro.

Терміни виходу

Минулого місяця Apple випустила macOS Sequoia 15.2, і випадково цим підтвердила, що нові моделі MacBook Air вийдуть цього року.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, нові MacBook Air представлять раніше, ніж інші пристрої, очікувані цієї весни, наприклад, iPhone SE 4.

Найімовірніше, анонс відбудеться через пресреліз в Apple Newsroom у період з січня по березень, тоді як інші новинки можуть бути представлені на весняному заході Apple у березні або квітні.

Таким чином, Apple планує швидко закрити питання з оновленням MacBook Air, щоб зосередитися на більших релізах.