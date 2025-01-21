MacBook Air від Apple: чи варто купувати зараз або краще почекати виходу нової моделі

Apple продовжує радувати шанувальників своїми стильними і потужними ноутбуками, але вибір часу для покупки часто стає проблемою. З одного боку, нинішні моделі MacBook Air пропонують відмінні характеристики і знижки. З іншого боку, на горизонті вже маячать чутки про вихід нової версії, яка обіцяє ще більше можливостей.

Про те, чи варто купувати MacBook Air зараз або краще почекати виходу нової моделі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

M1 або вище

Перша модель - це найстаріший MacBook Air, який все ще продається. Йдеться про MacBook Air на чипі M1, який зараз можна придбати приблизно за 699 доларів.

Якщо ви плануєте купити MacBook Air, який старший за цю модель, переконайтеся, що його ціна значно нижча за 699 доларів. Це пов'язано з тим, що старіші моделі працюють на Intel-чіпах, а не на Apple Silicon, що суттєво впливає на продуктивність і функціональність.

M2, якщо базова модель

Якщо бюджет дозволяє, варто серйозно розглянути MacBook Air на чипі M2, який зараз можна купити за 900 доларів. Ця модель має сучасний дизайн MacBook Air з підтримкою зарядки MagSafe, новим чорно-синім кольором Midnight і, що найголовніше, подвоєною оперативною пам'яттю.

Apple збільшила базовий обсяг RAM з 8 ГБ до 16 ГБ минулої осені, що, ймовірно, було зроблено для більш ефективної підтримки майбутніх функцій Apple Intelligence.

Чому варто почекати M4

Якщо вам важлива різниця в продуктивності між M2 і M3, краще дочекатися M4.

Якщо ви хочете збільшити обсяг пам'яті або RAM з базових 256 ГБ і 16 ГБ, краще теж почекати. Ви все одно платите Apple за апгрейд, тому бюджет, імовірно, не стане проблемою. Зачекайте конфігурацій на базі M4.

Якщо ви хочете 15-дюймовий MacBook Air, то також варто почекати. Apple продає такий MacBook Air тільки з чипом M3, і компанія не робить знижок на свої пристрої, навіть якщо їх скоро замінить нове обладнання.