Apple готовит MacBook Air 2025: что изменится в культовом ноутбуке и когда ждать релиза

Ожидаемые новые функции

Новые модели MacBook Air, вероятно, будут оснащены уже выпущенным чипом Apple M4, который имеет 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU.

Apple уже обновила MacBook Pro, iMac и Mac mini с использованием M4 несколько месяцев назад. Согласно тестам Geekbench 6, новый чип M4 обеспечивает до 25 процентов прироста производительности в многозадачном режиме по сравнению с M3. Улучшенная энергоэффективность также должна увеличить время автономной работы MacBook Air.

Кроме того, Apple недавно повысила минимальный объем оперативной памяти во всех базовых конфигурациях MacBook Air с 8 ГБ до 16 ГБ, поэтому новые модели 2025 года, вероятно, получат такой же объем RAM.

Последний редизайн MacBook Air состоялся в 2022 году, и пока никаких серьезных изменений во внешнем виде новых моделей не ожидается.

Функции, которые появятся высокой вероятностью

Следуя примеру MacBook Pro, новые MacBook Air, вероятно, получат обновленную 12-мегапиксельную камеру с поддержкой Center Stage - функции, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков. Камера также, скорее всего, будет поддерживать Desk View, позволяя отображать вид рабочего стола сверху.

Ранее Center Stage был доступен только на новых iPad и Mac, подключенных к Apple Studio Display. Теперь же MacBook Pro и iMac стали первыми компьютерами Apple, поддерживающими эту функцию без необходимости подключения внешнего монитора.

Также ожидается, что новые MacBook Air получат три порта Thunderbolt 4 вместо нынешних двух Thunderbolt 3, а также возможность подключения двух внешних дисплеев даже при открытой крышке ноутбука.

Возможные функции

Последние модели MacBook Pro и iMac можно заказать с нано-текстурным дисплеем, который рассеивает свет и снижает блики на экране. Возможно, Apple предложит такую же опцию для MacBook Air, если не решит сохранить ее эксклюзивной для MacBook Pro.

Сроки выхода

В прошлом месяце Apple выпустила macOS Sequoia 15.2, и случайно этим подтвердила, что новые модели MacBook Air выйдут в этом году.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новые MacBook Air представят раньше, чем другие устройства, ожидаемые этой весной, например, iPhone SE 4.

Скорее всего, анонс состоится через пресс-релиз в Apple Newsroom в период с января по март, тогда как другие новинки могут быть представлены на весеннем мероприятии Apple в марте или апреле.

Таким образом, Apple планирует быстро закрыть вопрос с обновлением MacBook Air, чтобы сосредоточиться на более крупных релизах.