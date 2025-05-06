Apple додасть в iOS 19 три функції, які спростять життя користувачам iPhone

Велика переробка дизайну

Це головна фішка оновлення. З чуток, Apple готує найбільшу переробку дизайну iOS за останні роки, з кількістю змін, яких не було з моменту iOS 7.

Очікується, що новий дизайн iOS 19 переслідуватиме три основні цілі:

Зробити інтерфейс простішим у використанні

Прискорити навігацію

Зробити систему легшою для вивчення.

Витоки вказують на те, що Apple постарається зберегти звичність, але також зробить інтерфейс свіжим і спрощеним.

Наприклад, додатки з вкладками можуть тепер зробити навігацію "плаваючою" поверх контенту і додати рядок пошуку. Це не буде повне переписування, як в iOS 18 для Фото, але дизайн все ж отримає значні візуальні та функціональні зміни.

В iOS 19 очікується кардинальна переробка дизайну (фото: 9to5Mac)

Нові інтеграції сторонніх ШІ

Минулого року, коли було запущено Apple Intelligence, компанія реалізувала двосторонню стратегію.

Більшість ШІ-функцій побудовані та працюють на основі власних LLM (мовних моделей) Apple. Але також було інтегровано інтелектуальну систему ChatGPT у Siri та її інструменти для написання текстів.

За повідомленнями, така ж стратегія продовжиться і в iOS 19, при цьому Apple може запропонувати кілька нових сторонніх ШІ-моделей на вибір. Однією з них, імовірно, буде Google Gemini.

Хоча в iOS 19 з'являться і нові внутрішні функції ШІ, розширення вибору сторонніх моделей має дати користувачам більше можливостей, ніж це може запропонувати сама Apple.

Режим "Stage Manager" для зовнішнього дисплея

iPhone продовжує ставати дедалі потужнішим, але обмеження iOS не завжди дають змогу розкрити весь потенціал пристрою. Однак, за чутками, в iOS 19 буде велике оновлення багатозадачності - принаймні, в певному контексті.

Очікується, що iOS 19 запропонує новий інтерфейс, схожий на Stage Manager, при підключенні iPhone до зовнішнього дисплея. Це дасть змогу використовувати кілька додатків iPhone одночасно.

Хоча це може здатися нішевим випадком, є дві причини, чому це має сенс:

iPadOS 19 також отримає значні поліпшення Stage Manager

Наступний iPhone Fold вимагає повноцінної підтримки багатозадачності.

Додавши цей новий інтерфейс Stage Manager в iOS 19, Apple зможе зібрати відгуки від користувачів і внести корективи наступного року перед запуском iPhone Fold.

Режим зовнішнього дисплея "Stage Manager" (фото: 9to5Mac)