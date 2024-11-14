У Apple Arcade з'явиться 15 нових ігор до початку січня: список

Доступний через App Store, Apple Arcade - це сервіс з підписками, який надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV та Apple Vision Pro, все без реклами та вбудованих покупок. У США Apple Arcade коштує 6,99 доларів на місяць і входить до складу інших сервісів компанії в деяких планах Apple One.

Список ігор, які з'являться в Apple Arcade до початку січня: