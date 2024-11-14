В Apple Arcade появятся 15 новых игр к началу января: список

Доступный через App Store, Apple Arcade - это сервис с подписками, который предоставляет доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro, все без рекламы и встроенных покупок. В США Apple Arcade стоит 6,99 долларов в месяц и входит в состав других сервисов компании в некоторых планах Apple One.

Список игр, которые появятся в Apple Arcade до начала января: