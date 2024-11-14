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В Apple Arcade появятся 15 новых игр к началу января: список

К началу января 2025 года Apple Arcade предложит 15 новых игр (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple объявила , что в предстоящий праздничный сезон в Apple Arcade появятся еще 15 игр, включая три игры Final Fantasy, PAC-MAN 256, Boggle: Arcade Edition, Gears & Goo и другие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Доступный через App Store, Apple Arcade - это сервис с подписками, который предоставляет доступ к сотням игр на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro, все без рекламы и встроенных покупок. В США Apple Arcade стоит 6,99 долларов в месяц и входит в состав других сервисов компании в некоторых планах Apple One.

Список игр, которые появятся в Apple Arcade до начала января:

  • Talking Tom Blast Park (5 декабря)
  • Boggle: Arcade Edition (5 декабря)
  • PAC-MAN 256+ (5 декабря)
  • Hot Wheels: Race Off+ (5 декабря)
  • Barbie Color Creations+ (5 декабря)
  • Little Cities: Diorama (для Apple Vision Pro 5 декабря)
  • FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (9 декабря)
  • FF IV: THE AFTER YEARS+ (9 декабря)
  • Skate City: New York (9 января)
  • Gears & Goo (для Apple Vision Pro 9 января)
  • Three Kingdoms HEROES (9 января)
  • FINAL FANTASY+ (9 января)
  • Trials of Mana+ (9 января)
  • Rodeo Stampede+ (9 января)
  • It's Literally Just Mowing+ (9 января)

Напомним, что Apple разрабатывает новое игровое приложение для iOS.

А еще мы писали про 13 лучших игр на Android, в которые можно играть без подключения к интернету.

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