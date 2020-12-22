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АПИТУ попросила "АЛЛО" покинуть ассоциацию после двойного скандала

Киев, Вторник 22 декабря 2020 15:45
АПИТУ попросила "АЛЛО" покинуть ассоциацию после двойного скандала
Сеть магазинов "АЛЛО" угодила в двойной скандал
Автор: Styler

Сеть реализовала товары с помощью ФОПов и не платила налоги через платежную систему "ГлобалМани"

Правление Ассоциации предприятий информационных технологий Украины попросило покинуть эту ассоциацию компании, связанные брендом "АЛЛО" (сеть магазинов "АЛЛО") из-за скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с использованием ФОПов и уклонении от уплаты налогов через платежную систему "ГлобалМани" (GlobalMoney). Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав письмо АПИТУ.

В письме на имя Дмитрия Деревицкого (основатель сети "АЛЛО"), SEO сети Максима Раскина и ООО "Цифротех" правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ относительно действий руководства сети "АЛЛО" и в дополнение к письму прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства, в том числе факты продаж товаров в магазинах сети "АЛЛО" с нефискальными чеками от ФОП.

АПИТУ попросила &quot;АЛЛО&quot; покинуть ассоциацию после двойного скандала

АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов.

АПИТУ попросила &quot;АЛЛО&quot; покинуть ассоциацию после двойного скандала

Как сообщали СМИ, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети "Алло".

В схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО "БАНК АЛЬЯНС".

По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО "Алло" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Эту информацию в своем Facebook также опубликовал и журналист Евгений Плинский.

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