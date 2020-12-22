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АПІТУ попросила "АЛЛО" покинути асоціацію після подвійного скандалу

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 15:45
АПІТУ попросила "АЛЛО" покинути асоціацію після подвійного скандалу
Мережа магазинів "АЛЛО" попала у подвійній скандал
Автор: Styler

Мережа реалізувала товари з допомогою ФОПів і не сплачувала податки через платіжну систему "Глобалмані"

Правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України попросило покинути цю асоціацію компанії, пов'язані брендом "АЛЛО" (мережа магазинів "АЛЛО") через скандал і публікацій про те, що ця мережа ввозить і реалізує товари з використанням ФОПів і ухилення від сплати податків через платіжну систему "Глобалмані" (GlobalMoney). Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Євген Плинський, опублікувавши лист АПІТУ.

У листі на ім'я Дмитра Деревицького (засновник мережі "АЛЛО"), SEO мережі Максима Раскіна і ТОВ "Цифротех" правління АПІТУ висловлює заклопотаність публікаціями в ЗМІ щодо дій керівництва мережі "АЛЛО" та в доповнення до листа прикладає приклади довгих і системних порушень вимог законодавства, в тому числі факти продажу товарів в магазинах мережі "АЛЛО" з нефіскальними чеками від ФОП.

АПІТУ попросила &quot;АЛЛО&quot; покинути асоціацію після подвійного скандалу

АПІТУ також інформує про те, що розглядає можливість ініціювання загальних зборів асоціації із запрошенням на нього народних депутатів, представників митної та податкової служб, журналістів.

АПІТУ попросила &quot;АЛЛО&quot; покинути асоціацію після подвійного скандалу

Як повідомляли ЗМІ, Головне слідче управління ДФС України і Головне управління з протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора минулого тижня провели обшук в мережі "Алло".

У схемі була задіяна платіжна система GlobalMoney (ТОВ "Глобалмані"), ТОВ "ГАСО 17", а також АТ "БАНК АЛЬЯНС".

За інформацією правоохоронців попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ "Глобалмані" (36425142) здійснювали фінансові операції з ТОВ "Алло" (30012848) і ТОВ "ГАСО 17" (43030798) в період з листопада 2019 року по березень 2020 року на загальну суму 807,4 млн грн, що мають ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Цю інформацію у своєму Facebook також публікував й журналіст Євген Плинський.

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