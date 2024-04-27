Апетитний рецепт перевернутого пирога з бананами і карамеллю для всієї родини

Цей перевернутий пиріг з бананами і карамеллю неодмінно причарує своїм незвичним виглядом і смаком. А також це чудова ідея, як можна "врятувати" банани від перестигання і псування.

Про те, як готувати перевернутий пиріг з бананами і карамеллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instegram-сторінку anny.cooking.

Що потрібно для бананового пирога з карамеллю

Для того, щоб приготувати цей неймовірний десерт, вам потрібні такі компоненти:

Борошно - 210 г

Банани - 3 шт.

Яйця - 3 шт.

Масло - 150 г

Сметана - 80 г

Цукор - 260 г

Розпушувач - 10 г

Ваніль - дрібка

Сіль - дрібка

Форма для випічки - 1 шт., бажано діаметром 21 см

Як готувати пиріг з бананами і карамеллю

Для початку приготуйте карамель - в невеликій каструлі розтопіть 150 г цукру на невеликому вогні, постійно помішуючи суміш. Коли рідкий цукор стане бурштинового кольору, зніміть каструлю з вогню і додайте до карамелі 50 г масла, ретельно перемішайте.

Для тіста 100 г масла злегка нагрійте, щоб воно стало м'яким і перекладіть до окремої миски. Додайте 110 г цукру, сіль, і збивайте міксером до однорідної консистенції. Продовжуючи збивати майбутнє тісто, додайте в масу по одному яйцю, після кожного збиваючи суміш приблизно хвилину.

Додайте до яєць ваніль і сметану, перемішайте і додайте, просіюючи через сито, борошно з розпушувачем. Перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Застеліть дно форми пергаментом для випікання, очистьте і наріжте банани кружальцями 1,5-2 см завтовшки. Викладіть банани на дно форми і полийте карамеллю. Після цього викладіть тісто, рівномірно розподіливши його лопаткою.

Розігрійте духовку до 170 градусів, накрийте форму фольгою і випікайте пиріг 45-50 хвилин. Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 25 хвилин. Переверніть пиріг на тарілку, зачекайте, поки він трохи охолоне - і можна пригощатися.