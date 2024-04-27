Апетитний рецепт перевернутого пирога з бананами і карамеллю для всієї родини
Цей перевернутий пиріг з бананами і карамеллю неодмінно причарує своїм незвичним виглядом і смаком. А також це чудова ідея, як можна "врятувати" банани від перестигання і псування.
Про те, як готувати перевернутий пиріг з бананами і карамеллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instegram-сторінку anny.cooking.
Що потрібно для бананового пирога з карамеллю
Для того, щоб приготувати цей неймовірний десерт, вам потрібні такі компоненти:
- Борошно - 210 г
- Банани - 3 шт.
- Яйця - 3 шт.
- Масло - 150 г
- Сметана - 80 г
- Цукор - 260 г
- Розпушувач - 10 г
- Ваніль - дрібка
- Сіль - дрібка
- Форма для випічки - 1 шт., бажано діаметром 21 см
Як готувати пиріг з бананами і карамеллю
Для початку приготуйте карамель - в невеликій каструлі розтопіть 150 г цукру на невеликому вогні, постійно помішуючи суміш. Коли рідкий цукор стане бурштинового кольору, зніміть каструлю з вогню і додайте до карамелі 50 г масла, ретельно перемішайте.
Для тіста 100 г масла злегка нагрійте, щоб воно стало м'яким і перекладіть до окремої миски. Додайте 110 г цукру, сіль, і збивайте міксером до однорідної консистенції. Продовжуючи збивати майбутнє тісто, додайте в масу по одному яйцю, після кожного збиваючи суміш приблизно хвилину.
Додайте до яєць ваніль і сметану, перемішайте і додайте, просіюючи через сито, борошно з розпушувачем. Перемішайте тісто до однорідної консистенції.
Застеліть дно форми пергаментом для випікання, очистьте і наріжте банани кружальцями 1,5-2 см завтовшки. Викладіть банани на дно форми і полийте карамеллю. Після цього викладіть тісто, рівномірно розподіливши його лопаткою.
Розігрійте духовку до 170 градусів, накрийте форму фольгою і випікайте пиріг 45-50 хвилин. Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 25 хвилин. Переверніть пиріг на тарілку, зачекайте, поки він трохи охолоне - і можна пригощатися.
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