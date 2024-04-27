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Апетитний рецепт перевернутого пирога з бананами і карамеллю для всієї родини

Субота 27 квітня 2024 11:00
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Апетитний рецепт перевернутого пирога з бананами і карамеллю для всієї родини Як готувати пиріг з бананами і карамеллю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей перевернутий пиріг з бананами і карамеллю неодмінно причарує своїм незвичним виглядом і смаком. А також це чудова ідея, як можна "врятувати" банани від перестигання і псування.

Про те, як готувати перевернутий пиріг з бананами і карамеллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instegram-сторінку anny.cooking.

Що потрібно для бананового пирога з карамеллю

Для того, щоб приготувати цей неймовірний десерт, вам потрібні такі компоненти:

  • Борошно - 210 г
  • Банани - 3 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Масло - 150 г
  • Сметана - 80 г
  • Цукор - 260 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Ваніль - дрібка
  • Сіль - дрібка
  • Форма для випічки - 1 шт., бажано діаметром 21 см

Як готувати пиріг з бананами і карамеллю

Для початку приготуйте карамель - в невеликій каструлі розтопіть 150 г цукру на невеликому вогні, постійно помішуючи суміш. Коли рідкий цукор стане бурштинового кольору, зніміть каструлю з вогню і додайте до карамелі 50 г масла, ретельно перемішайте.

Для тіста 100 г масла злегка нагрійте, щоб воно стало м'яким і перекладіть до окремої миски. Додайте 110 г цукру, сіль, і збивайте міксером до однорідної консистенції. Продовжуючи збивати майбутнє тісто, додайте в масу по одному яйцю, після кожного збиваючи суміш приблизно хвилину.

Додайте до яєць ваніль і сметану, перемішайте і додайте, просіюючи через сито, борошно з розпушувачем. Перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Застеліть дно форми пергаментом для випікання, очистьте і наріжте банани кружальцями 1,5-2 см завтовшки. Викладіть банани на дно форми і полийте карамеллю. Після цього викладіть тісто, рівномірно розподіливши його лопаткою.

Розігрійте духовку до 170 градусів, накрийте форму фольгою і випікайте пиріг 45-50 хвилин. Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 25 хвилин. Переверніть пиріг на тарілку, зачекайте, поки він трохи охолоне - і можна пригощатися.

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати рулет з яблуками.

Також читайте, як готувати пончики на сметані.

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