Аппетитный рецепт перевернутого пирога с бананами и карамелью для всей семьи
Этот перевернутый пирог с бананами и карамелью непременно очарует своим необычным видом и вкусом. А также это отличная идея, как можно "спасти" бананы от перезревания и порчи.
О том, как готовить перевернутый пирог с бананами и карамелью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную Instegram-страницу anny.cooking.
Что нужно для бананового пирога с карамелью
Для того чтобы приготовить этот невероятный десерт, вам нужны следующие компоненты:
- Мука - 210 г
- Бананы - 3 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Масло - 150 г
- Сметана - 80 г
- Сахар - 260 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Ваниль - щепотка
- Соль - щепотка
- Форма для выпечки - 1 шт., желательно диаметром 21 см
Как готовить пирог с бананами и карамелью
Для начала приготовьте карамель - в небольшой кастрюле растопите 150 г сахара на небольшом огне, постоянно помешивая смесь. Когда жидкий сахар станет янтарного цвета, снимите кастрюлю с огня и добавьте к карамели 50 г масла, тщательно перемешайте.
Для теста 100 г масла слегка нагрейте, чтобы оно стало мягким и переложите в отдельную миску. Добавьте 110 г сахара, соль, и взбивайте миксером до однородной смеси. Продолжая взбивать будущее тесто, добавьте в массу по одному яйцу, после каждого взбивая смесь примерно минуту.
Добавьте к яйцам ваниль и сметану, перемешайте и добавьте, просеивая через сито, муку с разрыхлителем. Перемешайте тесто до однородной смеси.
Застелите дно формы пергаментом для выпекания, очистите и нарежьте бананы кружочками 1,5-2 см толщиной. Выложите бананы на дно формы и полейте карамелью. После этого выложите тесто, равномерно распределив его лопаткой.
Разогрейте духовку до 170 градусов, накройте форму фольгой и выпекайте пирог 45-50 минут. После этого снимите фольгу и выпекайте еще 25 минут. Переверните пирог на тарелку, подождите, пока он немного остынет - и можно угощаться.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить рулет с яблоками.
Также читайте, как готовить пончики на сметане.