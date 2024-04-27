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Аппетитный рецепт перевернутого пирога с бананами и карамелью для всей семьи

Суббота 27 апреля 2024 11:00
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Аппетитный рецепт перевернутого пирога с бананами и карамелью для всей семьи Как готовить пирог с бананами и карамелью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот перевернутый пирог с бананами и карамелью непременно очарует своим необычным видом и вкусом. А также это отличная идея, как можно "спасти" бананы от перезревания и порчи.

О том, как готовить перевернутый пирог с бананами и карамелью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную Instegram-страницу anny.cooking.

Что нужно для бананового пирога с карамелью

Для того чтобы приготовить этот невероятный десерт, вам нужны следующие компоненты:

  • Мука - 210 г
  • Бананы - 3 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Масло - 150 г
  • Сметана - 80 г
  • Сахар - 260 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Ваниль - щепотка
  • Соль - щепотка
  • Форма для выпечки - 1 шт., желательно диаметром 21 см

Как готовить пирог с бананами и карамелью

Для начала приготовьте карамель - в небольшой кастрюле растопите 150 г сахара на небольшом огне, постоянно помешивая смесь. Когда жидкий сахар станет янтарного цвета, снимите кастрюлю с огня и добавьте к карамели 50 г масла, тщательно перемешайте.

Для теста 100 г масла слегка нагрейте, чтобы оно стало мягким и переложите в отдельную миску. Добавьте 110 г сахара, соль, и взбивайте миксером до однородной смеси. Продолжая взбивать будущее тесто, добавьте в массу по одному яйцу, после каждого взбивая смесь примерно минуту.

Добавьте к яйцам ваниль и сметану, перемешайте и добавьте, просеивая через сито, муку с разрыхлителем. Перемешайте тесто до однородной смеси.

Застелите дно формы пергаментом для выпекания, очистите и нарежьте бананы кружочками 1,5-2 см толщиной. Выложите бананы на дно формы и полейте карамелью. После этого выложите тесто, равномерно распределив его лопаткой.

Разогрейте духовку до 170 градусов, накройте форму фольгой и выпекайте пирог 45-50 минут. После этого снимите фольгу и выпекайте еще 25 минут. Переверните пирог на тарелку, подождите, пока он немного остынет - и можно угощаться.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить рулет с яблоками.

Также читайте, как готовить пончики на сметане.

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