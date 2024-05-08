Апетитний пиріг з яйцем і печінкою: рецепт ситної несолодкої випічки

Ця несолодка випічка неодмінно сподобається тим, хто хоче приготувати поживну страву з м'ясом незвичним методом. До того ж якщо ви ще не з'їли крашанки після Великодня, це чудовий варіант, як приготувати з ними смачний пиріг до вечері.
Про те, як готувати пиріг з яйцем і печінкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Для того, щоб приготувати таку апетитну і ситну випічку, потрібні такі інгредієнти:
Ретельно промийте печінку декілька разів, після цього обріжте плівки та зайвий жир. Налийте в каструлю води, підсоліть, доведіть до кипіння і вкиньте печінку.
Варіть приблизно 8-10 хвилин, після цього витягніть печінку, зачекайте, поки вона охолоне і наріжте кубиками.
Варені яйця очистьте від шкарлупи і наріжте на кубики середнього розміру. Очистьте цибулю і наріжте так само як печінку і яйця. Зелень промийте, приберіть зайву вологу і подрібніть.
Розігрійте пательню з олією, вкиньте цибулю і смажте до прозорості, після чого перекладіть до миски. Додайте до цибулі печінку і яйця, перемішайте, додайте зелень, крохмаль - і ще раз перемішайте інгредієнти.
Для тіста в окремій мисці змішайте сметану, сіль і яйця, збийте суміш. Після цього додайте розпушувач та борошно і замісіть тісто.
Розігрійте духовку до 180 градусів. У форму для випічки вилийте половину тіста, викладіть шар начинки і вилийте решту тіста. Випікайте пиріг 40 хвилин, дайте трохи охолонути - і можна нарізати на порції та їсти.
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