Апетитний пиріг з яйцем і печінкою: рецепт ситної несолодкої випічки

Що потрібно для пирога з печінкою і яйцем

Для того, щоб приготувати таку апетитну і ситну випічку, потрібні такі інгредієнти:

Куряча печінка - 650 г

Борошно - 120 г

Варені круто яйця - 4 шт.

Яйце сире - 1 шт.

Сметана - 150 г

Цибуля - 1 шт.

Крохмаль - 1 ч. л.

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Спеції - до смаку

Олія - до смаження

Сіль - до смаку

Зелень - до смаку

Як готувати пиріг з яйцями і печінкою

Ретельно промийте печінку декілька разів, після цього обріжте плівки та зайвий жир. Налийте в каструлю води, підсоліть, доведіть до кипіння і вкиньте печінку.

Варіть приблизно 8-10 хвилин, після цього витягніть печінку, зачекайте, поки вона охолоне і наріжте кубиками.

Варені яйця очистьте від шкарлупи і наріжте на кубики середнього розміру. Очистьте цибулю і наріжте так само як печінку і яйця. Зелень промийте, приберіть зайву вологу і подрібніть.

Розігрійте пательню з олією, вкиньте цибулю і смажте до прозорості, після чого перекладіть до миски. Додайте до цибулі печінку і яйця, перемішайте, додайте зелень, крохмаль - і ще раз перемішайте інгредієнти.

Для тіста в окремій мисці змішайте сметану, сіль і яйця, збийте суміш. Після цього додайте розпушувач та борошно і замісіть тісто.

Розігрійте духовку до 180 градусів. У форму для випічки вилийте половину тіста, викладіть шар начинки і вилийте решту тіста. Випікайте пиріг 40 хвилин, дайте трохи охолонути - і можна нарізати на порції та їсти.