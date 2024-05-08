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Аппетитный пирог с яйцом и печенью: рецепт сытной несладкой выпечки

Как приготовить пирог с печенью и яйцом (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Эта несладкая выпечка обязательно понравится тем, кто хочет приготовить питательное блюдо с мясом необычным методом. К тому же если вы еще не съели крашанки после Пасхи, это отличный вариант, как приготовить с ними вкусный пирог к ужину.

О том, как готовить пирог с яйцом и печенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для пирога с печенью и яйцом

Для того чтобы приготовить такую аппетитную и сытную выпечку, нужны следующие ингредиенты:

  • Куриная печень - 650 г
  • Мука - 120 г
  • Вареные вкрутую яйца - 4 шт.
  • Яйцо сырое - 1 шт.
  • Сметана - 150 г
  • Лук - 1 шт.
  • Крахмал - 1 ч. л.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Специи - по вкусу
  • Растительное масло - к жарке
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Как готовить пирог с яйцами и печенью

Тщательно промойте печень несколько раз, затем обрежьте пленки и лишний жир. Налейте в кастрюлю воды, подсолите, доведите до кипения и вбросьте печень.

Варите примерно 8-10 минут, после этого вытащите печень, подождите, пока она остынет и нарежьте кубиками.

Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на кубики среднего размера. Очистите лук и нарежьте так же, как печень и яйца. Зелень промойте, уберите лишнюю влагу и измельчите.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, вбросьте лук и жарьте до прозрачности, после чего переложите в миску. Добавьте к луку печень и яйца, перемешайте, добавьте зелень, крахмал - и еще раз перемешайте ингредиенты.

Для теста в отдельной миске смешайте сметану, соль и яйца, взбейте смесь. Затем добавьте разрыхлитель и муку и замесите тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите слой начинки и вылейте остальное тесто. Выпекайте пирог 40 минут, дайте немного остыть - и можно нарезать на порции и есть.

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