Аппетитный пирог с яйцом и печенью: рецепт сытной несладкой выпечки

Что нужно для пирога с печенью и яйцом

Для того чтобы приготовить такую аппетитную и сытную выпечку, нужны следующие ингредиенты:

Куриная печень - 650 г

Мука - 120 г

Вареные вкрутую яйца - 4 шт.

Яйцо сырое - 1 шт.

Сметана - 150 г

Лук - 1 шт.

Крахмал - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Специи - по вкусу

Растительное масло - к жарке

Соль - по вкусу

Зелень - по вкусу

Как готовить пирог с яйцами и печенью

Тщательно промойте печень несколько раз, затем обрежьте пленки и лишний жир. Налейте в кастрюлю воды, подсолите, доведите до кипения и вбросьте печень.

Варите примерно 8-10 минут, после этого вытащите печень, подождите, пока она остынет и нарежьте кубиками.

Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на кубики среднего размера. Очистите лук и нарежьте так же, как печень и яйца. Зелень промойте, уберите лишнюю влагу и измельчите.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, вбросьте лук и жарьте до прозрачности, после чего переложите в миску. Добавьте к луку печень и яйца, перемешайте, добавьте зелень, крахмал - и еще раз перемешайте ингредиенты.

Для теста в отдельной миске смешайте сметану, соль и яйца, взбейте смесь. Затем добавьте разрыхлитель и муку и замесите тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите слой начинки и вылейте остальное тесто. Выпекайте пирог 40 минут, дайте немного остыть - и можно нарезать на порции и есть.