Антициклон в Украине "потеснит" атмосферные фронты: синоптики рассказали об изменении погоды

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 августа, будет обусловлена влиянием приходящего антициклона, хотя атмосферные фронты еще будут воздействовать на синоптическую ситуацию в некоторых регионах, принеся туда осадки в виде грозовых дождей и шквалы до 20 метров в секунду.

Дождливо будет в субботу, 7 августа, в восточных, южных, некоторых центральных и северных областях. А на остальной части территории страны ожидается теплая солнечная погода с комфортной температурой воздуха.

В воскресенье, 8 августа, грозовые дожди прогнозируются только в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Крыму. Во всех остальных регионах - без осадков.

В понедельник, 9 августа, ситуация изменится - местами в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 м/с. На остальной части страны будет сухо.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение выходных дней атмосферные фронты еще влиять на некоторые районы Левобережья и центральных областей, постепенно смещаясь в восточном направлении, но на большую территорию Украины уже будет распространять влияние антициклона с юго-запада - соответственно погода преимущественно будет солнечной с комфортными значениями температуры.

Температура воздуха в субботу на юге и востоке страны в дневное время составит около +28... +34 градусов, в северных и центральных областях столбики термометров покажут +25... +29 градусов, в западных регионах будет около +24... +27 градусов.

В воскресенье термометры на западе Украины покажут уже +26... +32 градусов, в центре и на севере страны будет около +26... +29 градусов, в восточных областях температура воздуха прогнозируется около +30... +34 градусов, в южных регионах будет +29... +32 градусов.

Видео: метеокарта погоды в Украине на 7-9 августа