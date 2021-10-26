Антициклон Rozamunde принесет в Украину резкую смену погоды: синоптики обновили прогноз

Какой будет погода в среду, 27 октября

По данным синоптика Наталки Диденко, этой ночью будет особенно холодно на востоке и северо-востоке.

По стране ночью +4... -4, местами -5... -7 мороза. Днем +9+11, а на юге +11+14 градусов. Осадки завтра не ожидаются.

"Днем будет холодновато на востоке и северо-востоке, но все же - явная тенденция к постепенному потеплению", - пишет синоптик.

В Киеве 27-го октября осадков не предвидится. Ближайшая ночь с небольшим минусом, днем +10+12 градусов.

Ниже смотрите на карте Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране завтра.

Скрин: Погода в Украине 27 октября (meteo.gov.ua)

На выходных будет очень тепло

С четверга, 28 октября температура начнет постепенно повышаться, пока не достигнет пика на выходных 30-31 октября, +10+15 градусов, в западных областях до +18 градусов. Отступят и ночные морозы.

Правда, впечатление от потепления может портить порывистый ветер в субботу - воскресенье.