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Антициклон Rozamunde принесет в Украину резкую смену погоды: синоптики обновили прогноз

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно изменится благодаря антициклону Rozamunde, который принесет потепление к выходным, местами даже до +18 градусов. Но ближайшая ночь все еще будет морозной.

Что будет с погодой в стране до конца октября - читайте ниже в материале Styler.

Какой будет погода в среду, 27 октября

По данным синоптика Наталки Диденко, этой ночью будет особенно холодно на востоке и северо-востоке.

По стране ночью +4... -4, местами -5... -7 мороза. Днем +9+11, а на юге +11+14 градусов. Осадки завтра не ожидаются.

"Днем будет холодновато на востоке и северо-востоке, но все же - явная тенденция к постепенному потеплению", - пишет синоптик.

В Киеве 27-го октября осадков не предвидится. Ближайшая ночь с небольшим минусом, днем +10+12 градусов.

Ниже смотрите на карте Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране завтра.

Скрин: Погода в Украине 27 октября (meteo.gov.ua)

На выходных будет очень тепло

С четверга, 28 октября температура начнет постепенно повышаться, пока не достигнет пика на выходных 30-31 октября, +10+15 градусов, в западных областях до +18 градусов. Отступят и ночные морозы.

Правда, впечатление от потепления может портить порывистый ветер в субботу - воскресенье.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине может пойти снег и начаться морозы.

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