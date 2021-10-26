Антициклон Rozamunde принесе в Україну різку зміну погоди: синоптики оновили прогноз

Якою буде погода в середу, 27 жовтня

За даними синоптика Наталки Діденко, цієї ночі буде особливо холодно на сході та північному сході.

По країні вночі +4... -4, місцями -5... -7 морозу. Вдень +9+11, а на півдні +11+14 градусів. Опади завтра не очікуються.

"Вдень буде холоднувато на сході і північному сході, але все ж - явна тенденція до поступового потепління", - пише синоптик.

В Києві 27-го жовтня опадів не передбачається. Найближча ніч з невеликим мінусом, вдень +10+12 градусів.

Нижче дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні завтра.

Скрін: Погода в Україні 27 жовтня (meteo.gov.ua)

На вихідних буде дуже тепло

З четверга, 28 жовтня температура почне поступово підвищуватися, поки не досягне піку на вихідних 30-31 жовтня, +10+15 градусів, в західних областях до +18 градусів. Відступлять і нічні морози.

Щоправда, враження від потепління може псувати поривчастий вітер у суботу-неділю.