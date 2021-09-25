Антициклон прогонит дожди и принесет потепление, но в Украине разгуляется штормовой ветер

Температура воздуха 26 сентября будет комфортная. Столбики термометров в среднем будут показывать около +14... +19 градусов.

Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части, где термометры поднимутся до +20... +23 градусов, а в Одесской области ожидается вплоть до +25 градусов.

"Наступление антициклона сопровождается ростом давления, что обусловит ветреную погоду, воздух будет переноситься с северо-запада, самые большие контрасты давления будут наблюдаться на Левобережье страны, где ожидаем штормовой ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Украинцев также предупредили об опасных метеорологических явлениях в дневное время в субботу.

Так, сильные порывы ветра ожидаются в восточных регионах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Карта погоды в Украине 26 сентября (фото: meteo.gov.ua)