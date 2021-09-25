Антициклон прожене дощі та принесе потепління, та в Україні розгуляється штормовий вітер

Температура повітря 26 вересня буде комфортна. Стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +14... +19 градусів.

Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині, де термометри піднімуться до +20... +23 градусів, а в Одеській області очікується аж до +25 градусів.

"Наступ антициклону супроводжується зростанням тиску, що зумовить вітряну погоду, повітря переноситиметься із північного заходу, найбільші контрасти тиску будуть спостерігатись на Лівобережжі країни, де очікуємо штормовий вітер 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Українців також попередили про небезпечні метеорологічні явища в денний час в неділю.

Так, сильні пориви вітру очікуються у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

Карта погоди в Україні 26 вересня (фото: meteo.gov.ua)