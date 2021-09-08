Антициклон Hermelinde принесет в Украину опасное явление: синоптики сделали предупреждение

Какая погода будет 9 сентября

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 9-го сентября во всех областях Украины дождей не предвидится.

"Однако без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные, возможно, для водителей, туманы. Туманы с видимостью 300-500 метров будут плавать преимущественно утром и вечером. Осторожно!" - предупредила она.

Температура в четверг комфортная, +20+25 градусов, ночью заморозки отступят, ожидается +8+14 градусов.

В Киеве 9 сентября также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22+24 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с температурой воздуха в стране в четверг.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 9 сентября (meteo.gov.ua)

Когда в Украину вернутся дожди?

В Укргидрометцентре прогнозируют, что осадки ожидаются уже 12-13 сентября на юго-востоке. До этого времени в стране будет умеренно-теплая сухая сентябрьская погода.

Несмотря на атмосферные явления, температура и в начале следующей недели будет высокой, +20+25 градусов.