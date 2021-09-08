Антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище: синоптики зробили попередження

Погода в Україні буде теплою і сухою завдяки антициклону Hermelinde, при цьому синоптики попереджають про небезпечні тумани, які будуть сильно погіршувати видимість на дорогах вранці і ввечері.
Що буде з погодою в країні завтра, коли в Україну повернуться дощі - читайте нижче в нашому матеріалі.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 9-го вересня у всіх областях України дощів не передбачається.
"Однак без атмосферних явищ не залишимося - будуть виникати красиві, хоча і небезпечні, можливо, для водіїв, тумани. Тумани з видимістю 300-500 метрів будуть плавати переважно вранці і ввечері. Обережно!" - попередила вона.
Температура в четвер комфортна, + 20+25 градусів, вночі заморозки відступлять, очікується +8+14 градусів.
У Києві 9 вересня також буде сонячним і теплим, протягом дня очікується +22+24 градуси.
Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з температурою повітря в країні в четвер.
Скрін: Погода в Україні, прогноз на 9 вересня (meteo.gov.ua)
В Укргідрометцентрі прогнозують, що опади очікуються вже 12-13 вересня на південному сході. До цього часу в країні буде помірно-тепла суха вереснева погода.
Попри атмосферні явища, температура і на початку наступного тижня буде високою, +20+25 градусів.
Раніше еколог попередила українців про точку неповернення, після якої кліматичні зміни повністю поміняють екосистему країни.