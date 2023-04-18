Антиперспірант чи дезодорант: що обрати, щоб запобігти потовиділенню

Ми щодня користуємося засобами особистої гігієни, до числа яких входять антиперспіранти або дезодоранти. Багато хто вважає, що ці два засоби виконують однакову функцію та нічим не відрізняються, хоча це не так.
Як правильно обирати засіб від поту, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.
Антиперспірант блокує потовиділення за допомогою солей алюмінію у складі. Коли антиперспірант наносять на шкіру, солі алюмінію розчиняються в поті, утворюючи тимчасову пробку в потовому каналі. Саме це блокує потові залози та зменшує кількість поту, що виділяється на поверхню шкіри.
Існує багато суперечок стосовно шкідливості алюмінію, який використовують для виготовлення антиперспірантів. Однак наразі канцерогенна дія алюмінію не була науково підтверджена.
Водночас дезодорант не впливає на виділення поту. Його функція полягає в боротьбі з неприємним запахом і пригнічення розмноження бактерій.
Тобто якщо вам потрібно на кілька годин усунути неприємний запах поту, то обирайте дезодорант. А от якщо хочете заблокувати потовиділення на весь день, то в такому випадку варто надавати перевагу антиперспіранту.
Інфографіка: instagram.com/mrs.olhamiller
Засоби від поту бувають у різних формах для зручності:
З огляду на ці характеристики обирайте ті гігієнічні засоби від поту, які відповідають вашим потребам.
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