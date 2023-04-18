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Антиперспирант или дезодорант: что выбрать, чтобы предотвратить потовыделение

Как выбрать средство от пота (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Мы каждый день пользуемся средствами личной гигиены, в число которых входят антиперспиранты или дезодоранты. Многие считают, что эти два средства выполняют одинаковую функцию и ничем не отличаются, хотя это не так.

Как правильно выбирать средство от пота, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

А какая между ними разница

Антиперспирант блокирует потовыделение с помощью солей алюминия в составе. Когда антиперспирант наносят на кожу, соли алюминия растворяются в поте, образуя временную пробку в потовых каналах. Именно это блокирует потовые железы и уменьшает количество выделяющегося на поверхность кожи пота.

Существует много споров по поводу вреда алюминия, который используют для изготовления антиперспирантов. Однако пока канцерогенное действие алюминия не было научно подтверждено.

В то же время, дезодорант не влияет на выделение пота. Его функция заключается в борьбе с неприятным запахом и угнетении размножения бактерий.

То есть, если вам нужно на несколько часов устранить неприятный запах пота, то выбирайте дезодорант. А вот если хотите заблокировать потоотделение на весь день, то в таком случае следует отдавать предпочтение антиперспиранту.

Инфографика: instagram.com/mrs.olhamiller

Как выбрать средство от пота

Средства от пота бывают в разных формах для удобства:

  • Спреи. Они могут быть не слишком удобными, особенно для использования в общественных местах, как раздевалки фитнес-клубов.
  • Роликовые. Удобны в нанесении, не оставляют следов на одежде, но нужно ждать, чтобы средство полностью высохло.
  • Стики создают плотный слой, но оставляют следы на одежде.
  • Эко. В составе только натуральные ингредиенты, но действие такого средства может быть слабее.
  • Лечебные препараты можно использовать только после консультации врача и установленного диагноза.

Учитывая эти характеристики, выбирайте те гигиенические средства от пота, которые отвечают вашим потребностям.

Раньше мы рассказывали, как отстирать пятна тонального крема и помады от любой одежды.

Читайте также, как в быту использовать мужскую пену для бритья.

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