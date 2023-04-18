Антиперспирант или дезодорант: что выбрать, чтобы предотвратить потовыделение

Мы каждый день пользуемся средствами личной гигиены, в число которых входят антиперспиранты или дезодоранты. Многие считают, что эти два средства выполняют одинаковую функцию и ничем не отличаются, хотя это не так.
Как правильно выбирать средство от пота, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Антиперспирант блокирует потовыделение с помощью солей алюминия в составе. Когда антиперспирант наносят на кожу, соли алюминия растворяются в поте, образуя временную пробку в потовых каналах. Именно это блокирует потовые железы и уменьшает количество выделяющегося на поверхность кожи пота.
Существует много споров по поводу вреда алюминия, который используют для изготовления антиперспирантов. Однако пока канцерогенное действие алюминия не было научно подтверждено.
В то же время, дезодорант не влияет на выделение пота. Его функция заключается в борьбе с неприятным запахом и угнетении размножения бактерий.
То есть, если вам нужно на несколько часов устранить неприятный запах пота, то выбирайте дезодорант. А вот если хотите заблокировать потоотделение на весь день, то в таком случае следует отдавать предпочтение антиперспиранту.
Инфографика: instagram.com/mrs.olhamiller
Средства от пота бывают в разных формах для удобства:
Учитывая эти характеристики, выбирайте те гигиенические средства от пота, которые отвечают вашим потребностям.
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