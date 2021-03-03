Антин Мухарский внезапно обратился к русскоязычным украинцам: "спасибо вам, земляки и землячки"

Украинский писатель и музыкант Антин Мухаский рассказал о хейтерах в интернете, которые оставляют в его соцсетях хамские агрессивные комментарии с нецензурными ругательствами и обвинениями "во всех грехах", написанные на русском языке.
Об этом артист 3 марта сообщил в своем Facebook.
Известный шоумен решил ответить на подобные нападки и обратился к русскоязычным гражданам Украины со словами благодарности за красноречивое напоминание, каким не стоит быть.
"Спасибо вам, мои русскоязычные земляки и землячки, что делаете из меня украинца, который предпочитает убегать от вашего хамства, агрессии, вульгарного китча и примитивности как можно подальше. В следующих сериях телешоу Лютая Украинизация обязательно создам образ русскоговорящего укрАинца, обсуждающего мою творческую деятельность. Благо, что литературного материала в комментариях хватает!" - говорится в публикации.
Также Мухарский опубликовал некоторые цитаты хейтеров с нелестными эпитетами и ругательствами в свой адрес.
"Благодарность русскоязычным. Боже, как я люблю читать русскоязычные комментарии на моих страницах... Все эти: Антон-га**он мухо**анский, че ты куришь дол**еб, алиментщик снеже бабки заплатил... с голой жо**й давно бегал... встречу в оч*о тебя вы**у... деградант х**в... укранацик кастрюлеголовый - скрепят скрепы", - написал артист.
Мухарский призвал украинцев максимально отдалиться от Москвы "во всех смыслах", и критически высказался о русском языке в Украине.
"Говорю же: быть русскоязычным в Украине не просто аморально - это вульгарно, антиэстетично, примитивно. Русскоязычность в Украине - концентрированный цинизм и жлобство, центр советской архаики и шовинистической агрессии! Прочь от Москвы... Прочь во всех смыслах, формах, направлениях", - пишет шоумен.
Кроме того, Мухарский посоветовал своим хейтерам продолжать дальше, назвав их "парнокопытными земляками".
"Дорогие мои парнокопытные земляки - пишите больше, пишите агрессивнее... Вы прекрасны в своей примитивной агрессии и ненависти к Украине. Совершенны!!! Кажется, Антинчик приближается к святости, потому что начинает любить врагов своих!" - обратился артист к своим критикам.
Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)
Ранее сообщалось, что в ноябре Антин Мухарский снова женился, а супруга 52-летнего шоумена младше него на 19 лет.
Напомним, в конце 2019-го у Мухарского проходил обыск. Актер это связал с расследованием убийства Павла Шеремета, но в полиции заверили, что квартира, которую артист сдавал в аренду, проходила по уголовному делу продажи наркотиков через интернет.