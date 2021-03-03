Антин Мухарский внезапно обратился к русскоязычным украинцам: "спасибо вам, земляки и землячки"

Известный шоумен решил ответить на подобные нападки и обратился к русскоязычным гражданам Украины со словами благодарности за красноречивое напоминание, каким не стоит быть.

"Спасибо вам, мои русскоязычные земляки и землячки, что делаете из меня украинца, который предпочитает убегать от вашего хамства, агрессии, вульгарного китча и примитивности как можно подальше. В следующих сериях телешоу Лютая Украинизация обязательно создам образ русскоговорящего укрАинца, обсуждающего мою творческую деятельность. Благо, что литературного материала в комментариях хватает!" - говорится в публикации.

Также Мухарский опубликовал некоторые цитаты хейтеров с нелестными эпитетами и ругательствами в свой адрес.

"Благодарность русскоязычным. Боже, как я люблю читать русскоязычные комментарии на моих страницах... Все эти: Антон-га**он мухо**анский, че ты куришь дол**еб, алиментщик снеже бабки заплатил... с голой жо**й давно бегал... встречу в оч*о тебя вы**у... деградант х**в... укранацик кастрюлеголовый - скрепят скрепы", - написал артист.

Мухарский призвал украинцев максимально отдалиться от Москвы "во всех смыслах", и критически высказался о русском языке в Украине.

"Говорю же: быть русскоязычным в Украине не просто аморально - это вульгарно, антиэстетично, примитивно. Русскоязычность в Украине - концентрированный цинизм и жлобство, центр советской архаики и шовинистической агрессии! Прочь от Москвы... Прочь во всех смыслах, формах, направлениях", - пишет шоумен.

Кроме того, Мухарский посоветовал своим хейтерам продолжать дальше, назвав их "парнокопытными земляками".

"Дорогие мои парнокопытные земляки - пишите больше, пишите агрессивнее... Вы прекрасны в своей примитивной агрессии и ненависти к Украине. Совершенны!!! Кажется, Антинчик приближается к святости, потому что начинает любить врагов своих!" - обратился артист к своим критикам.

Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)