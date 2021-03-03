Антін Мухарський раптово звернувся до російськомовних українців: "дякую вам, земляки і землячки"

Відомий шоумен вирішив відповісти на подібні нападки і звернувся до російськомовних громадян України зі словами подяки за красномовне нагадування, яким не слід бути.

"Дякую вам мої російськомовні земляки і землячки, що робите з мене українця, який воліє тікати від вашого хамства, агресії, вульгарного кітчу та примітивності якнайдалі. У наступних серіях телешоу Люта Українізація обов'язково створю образ російськомовного укрАїнця, який обговорює мою творчу діяльність. Благо, що літературного матеріалу в коментарях вистачає!" - йдеться у публікації.

Також Мухарський опублікував деякі цитати хейтерів із невтішними епітетами та лайкою на свою адресу.

"Подяка російськомовним. Божечки, як я люблю читати російськомовні коментарі на моїх сторінках... Всі ці: Антін-га**ін мухо**анський, чьо ти куріш дол**йоб, алімєнщік снєжє бабкі заплатіл...с голой жо**й давно бєгал...встрєчу в о*ко тєбя ви**у...деградант х**в...укранацік кастрюлєголовий - скріплять скріпи", - написав артист.

Мухарський закликав українців максимально віддалитися від Москви "у всіх сенсах", і критично висловився про російську мову в Україні.

"Кажу ж: бути російськомовним в Україні не просто аморально - це вульгарно, антиестетично, примітивно. Російськомовність в Україні - концентрований цинізм і жлобство, центр радянської архаїки та шовіністичної агресії! Геть від Москви... Геть в усіх сенсах, формах, напрямках", - пише шоумен.

Крім того, Мухарський порадив своїм хейтерам продовжувати далі, назвавши їх "парнокопитними земляками".

"Дорогі мої парнокопитні земляки - пишіть більше, пишіть агресивніше... Ви прекрасні у своїй примітивній агресії та ненависті до України. Довершені!!! Здається, Антінчик наближається до святості, бо починає любити ворогів своїх!" - звернувся артист до своїх критиків.

Антін Мухарський (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)